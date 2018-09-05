Вид Дербента. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

05 сентября 2018, 11:10

УФАС сообщило о продаже земли в Дербенте на 114 миллионов ниже реальной цены

Комиссия дагестанского УФАС пришла к выводу о продаже земельных участков и зданий в Дербенте дешевле их рыночной стоимости, сообщила сегодня администрация Дербентского района.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта источники сообщили об обысках в администрации Дербентского района, а позднее следствие подтвердило факт задержания главы района Магомеда Джелилова. 4 марта Магомед Джелилов был отстранен от должности и помещен под домашний арест. 26 июня в качестве и.о. главы района был представлен Фуад Шихиев.

Продолжается работа по истребованию незаконной приватизированных объектов муниципального имущества, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрацией Дербентского района.

По данным ведомства, 4 сентября комиссией дагестанского УФАС России было "рассмотрено антимонопольное дело о продаже по заниженной стоимости земельных участков и зданий, расположенных по ул. Чапаева, 50 и С. Стальского, 26 "а" города Дербента".

"Комиссией были установлено, что при продаже упомянутых объектов были допущены нарушения федерального законодательства. Так, цена их продажи составила в общей сложности 21 млн руб. Между тем, ориентировочная рыночная стоимость объектов составляет более 135 млн руб. В связи с этим, продажа является незаконной, о чем дагестанским УФАС вынесено соответствующее заключение", - подчеркивается в сообщении.

По данным на 10.40 мск 5 сентября, на сайте УФАС по Дагестану нет информации об итогах заседания комиссии.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.

Примечание:

"Следователи опровергли информацию о проверках главы Дербентского района", "Силовики изъяли документы в дербентской райадминистрации Дагестана", "Эксперты назвали земельный вопрос приоритетом работы Джелилова".

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