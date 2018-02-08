Силовики изъяли документы в дербентской райадминистрации Дагестана

08 февраля 2018, 21:46

Во время проверки в администрации Дербентского района Дагестана силовики изъяли документы, связанные с земельной сферой, сообщил представитель районной администрации.

По словам руководителя пресс-службы администрации Дербентского района Тарлана Алекперова, силовики провели проверки в администрации сегодня вечером, 8 февраля.

Как заявил Тарлан Алекперов, проверки в администрации Дербентского района "провела межведомственная комиссия правоохранительных органов". В ходе обысков "была проведена выемка документов", сообщает со ссылкой на Алекперова "Интерфакс".

Информацию о том, что в ходе обысков силовики провели выемку документов в администрации Дербентского района Дагестана, подтвердил источник в силовых структурах республики. Он также отметил, что "выемка прошла без задержаний муниципальных чиновников".



"Выемка ... завершилась до конца рабочего дня. Изымались документы, связанные с земельной сферой", - цитирует источник в силовых структурах ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", генеральная прокуратура России сегодня заявила о том, что ущерб от незаконной передачи в собственность земель и недвижимости в Дагестане превышает 143 миллиона рублей. Комиссия генеральной прокуратуры провела проверку и выяснила, что в республике незаконно предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки.

В январе в республику прибыли сотрудники Генпрокуратуры, МВД России и ФСБ, проверки силовиков сопровождаются задержаниями чиновников. Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.



