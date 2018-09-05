Четыре человека стали жертвами взрыва в Грузии

05 сентября 2018, 10:07

Один человек погиб и трое были ранены в результате взрыва в городе Поти.

Взрыв произошел сегодня примерно в семь утра по местному времени в потийском районе Набадо, сообщили местные жители.

В результате взрыва, один человек погиб и трое пострадали, в числе раненых - несовершеннолетний, пишет "Новости-Грузия" со ссылкой на телеэфир "Рустави-2". По данным телеканала, взорвалась граната.

По информации врачей, пострадавшие доставлены в потийскую, зугдидскую и кутаисскую больницы, сообщает "Грузия Online".

Состояние раненых не уточняется.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве в учебном центре МВД в Грузии. В результате взрыва, произошедшего 29 апреля на заминированном участке учебного центра в Крцаниси, были госпитализированы два человека.