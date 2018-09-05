05 сентября 2018, 10:07
Четыре человека стали жертвами взрыва в Грузии
Один человек погиб и трое были ранены в результате взрыва в городе Поти.
Взрыв произошел сегодня примерно в семь утра по местному времени в потийском районе Набадо, сообщили местные жители.
В результате взрыва, один человек погиб и трое пострадали, в числе раненых - несовершеннолетний, пишет "Новости-Грузия" со ссылкой на телеэфир "Рустави-2". По данным телеканала, взорвалась граната.
По информации врачей, пострадавшие доставлены в потийскую, зугдидскую и кутаисскую больницы, сообщает "Грузия Online".
Состояние раненых не уточняется.
"Кавказский узел" ранее писал о взрыве в учебном центре МВД в Грузии. В результате взрыва, произошедшего 29 апреля на заминированном участке учебного центра в Крцаниси, были госпитализированы два человека.
"Человек пострадал при пожаре на рынке в Озургети", "Бензовоз взорвался на трассе в Грузии", "Один пострадавший при взрыве на стройке в Грузии остается в больнице".
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