Автомобили грузинской полици Фото Sputnik / Alex Shlamov https://sputnik-georgia.ru/incidents/20180902/241927047/Grabezh-kvartiry-i-avtomobilej-v-Ahalcihe-zaderzhan-odin-chelovek.html

05 сентября 2018, 10:07

Четыре человека стали жертвами взрыва в Грузии

Один человек погиб и трое были ранены в результате взрыва в городе Поти.

Взрыв произошел сегодня примерно в семь утра по местному времени в потийском районе Набадо, сообщили местные жители.

В результате взрыва, один человек погиб и трое пострадали, в числе раненых - несовершеннолетний, пишет "Новости-Грузия" со ссылкой на телеэфир "Рустави-2". По данным телеканала, взорвалась граната.

По информации врачей, пострадавшие доставлены в потийскую, зугдидскую и кутаисскую больницы, сообщает "Грузия Online".

Состояние раненых не уточняется.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве в учебном центре МВД в Грузии. В результате взрыва, произошедшего 29 апреля на заминированном участке учебного центра в Крцаниси, были госпитализированы два человека.

Примечание:

"Человек пострадал при пожаре на рынке в Озургети", "Бензовоз взорвался на трассе в Грузии", "Один пострадавший при взрыве на стройке в Грузии остается в больнице".

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