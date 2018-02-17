17 февраля 2018, 22:37

Бензовоз взорвался на трассе в Грузии

23 тонны топлива разлилось после ДТП с бензовозом Нефтегазовой компании SOCAR на трассе в Кахетии. Информации о пострадавших нет.

Авария произошла на автодороге Телави-Гомбори, близ села Кобадзе.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Бензовоз перевернулся и загорелся, после чего произошел взрыв. Водитель успел вовремя покинуть машину, пострадавших нет, сообщает сегодня Sputnik.

В результате аварии в сточные канавы вылилось 23 тонны бензина, сообщило министерство охраны природы и сельского хозяйства Грузии.

"В департаменте природоохранного надзора будет начато делопроизводство в соответствии с природоохранным законодательством. Объем принесенного ущерба будет подсчитан после окончания делопроизводства", - цитирует источник в природоохранном ведомстве "Первый канал" Грузии.

Следствие в связи с произошедшим начато по 125-й статье Кодекса об административных правонарушениях Грузии (нарушение правил дорожного движения водителем транспортного средства) и статье 188 (порча или уничтожение имущества по неосторожности).

Примечание:

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