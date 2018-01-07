07 января 2018, 23:55
Автобус с пассажирами загорелся в Грузии
Пожар в автобусе с 50 пассажирами из Азербайджана произошел в Грузии, пострадавших нет.
Автобус направлялся из Азербайджана в Турцию. Он загорелся вблизи грузинского города Рустави.
Около 50 пассажиров успели вовремя покинуть транспортное средство, пострадавших нет. Пожарные потушили огонь, сообщает сегодня АПА.
"Кавказский узел" ранее писал об аварии пассажирского автобуса в Азербайджане. 6 января на Зыхском шоссе в Баку автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП пострадали 15 человек, двое из них находятся в реанимации.
"Авария на уличных гонках привела к аресту внука вице-премьера Азербайджана", "Два человека погибли при столкновении автобуса и легковушек в Баку", "10 пассажирок автобуса госпитализированы в Азербайджане после ДТП".
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