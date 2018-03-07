Человек пострадал при пожаре на рынке в Озургети

07 марта 2018, 19:17

Полностью сгорел магазин на рынке в столице грузинского региона Гурия, пострадал владелец.

По словам очевидцев, пожар в магазине товаров для охоты и рыбалки начался после взрыва. По предварительным данным экстренных служб, взорвались продававшиеся там патроны.

Огонь локализован, сообщает GuriaNews.

Пострадал владелец магазина. Представитель мэрии пообещал оказать предпринимателю финансовую помощь, информируют "Новости-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 27 февраля произошел пожар в тбилисском торговом центре "Терги-1". Огонь распространился на три тысячи квадратных метров. МВД Грузии выдвинуло версию о поджоге здания.