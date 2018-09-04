Тамирлан Гаджиев. Фото с личной страницы Руслана Лугового https://www.facebook.com/photo.php?fbid=673194169724030&set=a.328994550810662&type=3&theater

04 сентября 2018, 20:47

Активист в центре Махачкалы потребовал освободить Сергея Удальцова

Член КПРФ и общественный деятель Тамирлан Гаджиев провел в Махачкале одиночный пикет в поддержку координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова. Полиция сочла пикет несогласованным, однако разрешила его продолжить.

Гаджиев вышел на центральную площадь дагестанской столицы сегодня в 13.00 мск. Он развернул плакат с изображением Удальцова и с призывом освободить его.  

Комментарий Руслана Лугового по поводу одиночного пикета в Махачкале в поддержку Сергея Удальцова. Фото : скриншот со странице в Facebook Руслана Лугового https://www.facebook.com/profile.php?id=100011003597800"Спустя минут 7 подбежала полиция во главе с подполковником. Начали объяснять, что без согласования нельзя..." - написал сегодня на своей странице в Facebook член КПРФ Руслан Луговой, присутствовавший на месте проведения пикета.

По его словам, пришлось объяснить полицейским, что "по закону одиночный пикет разрешен без всякого согласования".

Сергей Удальцов с 14 августа находится под административным арестом. Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Оппозиционер арестован на 30 суток. В спецприемнике Удальцов объявил голодовку, выступая против повышения пенсионного возраста в России, сообщает "Радио Свобода". 

"Посчитал для себя необходимым выйти на одиночный пикет и поддержать Удальцова, так как он мой товарищ, и он сейчас голодает", - заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" Тамирлан Гаджиев.

Он также отметил, что полицейские, поговорив с ним и совершив телефонный звонок, разрешили продолжить пикет. При этом правоохранители предупредили Гаджиева, чтобы он не выходил в центр площади. 

Гаджиев также отметил, что пикет был согласован с руководством регионального отделения КПРФ.

"Если будет какое-то ужесточение мер. Если его (Сергея Удальцова, - прим. "Кавказского узла") так и не будут выпускать, то мы проведем в его поддержку еще ряд вот таких пикетов", - сказал в комментарии "Кавказскому узлу" Руслан Луговой.

Напомним, в 2017 году Сергей Удальцов находился в списке лиц, признанных политическими заключенными Правозащитным центром "Мемориал". 

Примечание:

"Митинг против пенсионной реформы указал на пассивность жителей Дагестана", "Митинг против пенсионной реформы собрал более 180 жителей Махачкалы", "Власти трех регионов юга России пообещали сохранить льготы пенсионерам". 

Автор: Ильяс Капиев; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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