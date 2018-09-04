Азербайджан выдал России подозреваемого в терроризме уроженца Дагестана

04 сентября 2018, 13:30

Задержанного в Баку Рустама Амирова сегодня принудительно отправили в Дагестан, сообщили его родственники.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 1 сентября в бакинском аэропорту был задержан уроженец Дагестана Рустам Амиров, намеревавшийся вылететь в Украину. Амиров по инициативе России находился в розыске по линии Интерпола по подозрению в причастности к террористам.

По словам одного из родственников Рустама Амирова, он уехал из России после того, как в 2016 году дагестанские силовики устроили обыск в его доме и нашли религиозную литературу, отражающую идеи Хизб-ут-Тахрир*. Родственник уверен, что эту литературу подкинули сами силовики. "Кавказский узел" подготовил справку о Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (Партии исламского освобождения).

Рустама Амирова выслали в Россию еще в ночь на 1 сентября, сообщил сегодня родственник задержанного, проживающий в России. При этом он сослался на пассажира самолета, которому Рустам Амиров успел передать информацию о себе.

"Его фактически похитили. Почти сразу, как задержали, азербайджанские власти посадили его в самолет - вероятно, до Москвы, потому что до Махачкалы авиасообщения с Баку нет - и в России его, наверное, встретили", - рассказал родственник Рустама Амирова корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что судебного решения об экстрадиции не было, информации о причинах выдворения также нет.

О высылке Рустама Амирова сообщил сегодня и его брат Насырхан Амиров. По его данным, задержанного отправили в Дагестан. "Я не знаю, как это юридически обставили - это экстрадиция или депортация, или это обставят как то, что он «добровольно» вернулся в Россию и там был арестован", - отметил Амиров.

Родным в Азербайджане не сообщали, где содержится Амиров, не раскрывал этой информации и адвокат по назначению, утверждает брат задержанного. По его словам, он обращался к нескольким адвокатам, однако они, узнав о политической подоплеке дела, отказались браться за защиту Рустама Амирова. "Мой брат не имеет никакого отношения к терроризму. Он занимался в Дагестане общественной деятельностью", - сказал Насырхан Амиров.

Решения об экстрадиции по запросу через Интерпол принимаются только судом, отметил юрист Ялчин Иманов. "Если человек задержан по линии Интерпола, то в течение 10 дней Бакинский суд по тяжким преступлениям рассматривает вопрос об обоснованности его уголовного преследования. Если суд принимает решение о выдаче, то обвиняемый имеет право на обжалование в апелляционном суде в течение 20 дней. До решения апелляционного суда он не может быть выдан", - пояснил Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что задержанному должны были дать возможность связаться с родными. "Если на родине в отношении лица не была избрана мера пресечения в виде ареста, его должны либо отпустить до рассмотрения дела об экстрадиции, либо в течение 96 часов избрать меру пресечения в виде ареста. И это решение также должен выносить суд, с правом обжалования", - сказал Иманов.

"Кавказский узел" не располагает комментариями азербайджанских силовиков относительно задержания Амирова и его выдачи.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.