Уроженка Дагестана приговорена к 12 годам колонии после возвращения из Ирака

23 января 2018, 18:43

Суд в Хасавюрте приговорил к 12 годам лишения свободы Наиду Шайх-Ахмедову, вывезенную из Ирака в Грозный осенью 2017 года, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2017 года представитель парламента Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби сообщил о том, что с Ближнего Востока возвращены 93 российских гражданина. Чеченские власти используют возвращение людей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, предположили жители Чечни.

Чеченские женщины, привезенные из Сирии, были опрошены правоохранителями, после чего были отпущены, утверждают власти Чечни. “Кавказский узел” не располагает подтверждением информации о том, что эти женщины действительно были освобождены, не подвергнуты преследованию и не ограничены в правах. При этом сообщалось, что некоторые из женщин после возвращения были задержаны и заключены под стражу в Дагестане. В частности, было известно о задержании Загидат Абакаровой, Муслимат Курбановой и Халимат Алхотовой.

По данным источника в правоохранительных органах Дагестана, в числе женщин и детей, которых спецбортом привезли из Ирака в Грозный, была и уроженка республики Наида Шайх-Ахмедова. После прилета в Грозный она была задержана.

В 2014 году она прибыла на территорию Турции, откуда затем перебралась в Сирию. Там, по данным следствия, Шайх-Ахмедова примкнула в ряды "Исламского государства"* и оказывала помощь боевикам, заявил источник.



"Приговором Хасавюртовского городского суда Шайх-Ахмедова Наида Салатгереевна 1991 года рождения, уроженка города Хасавюрт, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - цитирует сегодня источник в правоохранительных органах РИА “Новости”.

Дело Шайх-Ахмедовой поступило в суд 29 ноября 2017 года. Обвинения ей были предъявлены по статье ст. 208 ч. 2 УК РФ “Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем”, сообщается в разделе “Судебное делопроизводство” на сайте горсуда Хасавюрта. При этом по состоянию на 18:40 мск 23 января на сайте суда отсутствовала информация о приговоре, вынесенном в отношении Шайх-Ахмедовой.

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* Организация признана террористической и запрещена в России судом.