Сообщение "Интерпола" о розыске Рустама Амирова. Фото скриншот сообщения "Интерпола" о розыске Рустама Амирова. https://www.interpol.int/contentinterpol/search?SearchText=Amirov+&x=0&y=0

04 сентября 2018, 07:00

Подозреваемый в терроризме уроженец Дагестана задержан в Баку

37-летний уроженец Дагестана Рустам Амиров задержан в аэропорту при попытке вылететь на территорию Украины, сообщили его родственники. Ранее Рустам Амиров был объявлен в розыск по линии Интерпола по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Амиров был задержан в ночь на 1 сентября на территории бакинского аэропорта, с момента задержания о судьбе Амирова ничего неизвестно, рассказал 3 сентября «Кавказскому узлу» родственник уроженца Дагестана. 

Родственники полагают, что азербайджанские власти готовят экстрадицию Амирова.

Согласно данным Интерпола, розыск Амирова был инициирован Россией с мотивировкой «Участие в террористической организации». По словам родственника, близкие Амирова узнали, что он находился в розыске по линии Интерпола только после его задержания.

Родственник Амирова уточнил, что Рустам Амиров был вынужден уехать из России после того как в 2016 году дагестанские силовики устроили обыск в его доме и нашли религиозную литературу, отражающую идеи Хизб-ут-Тахрир (признана в России террористической организацией и запрещена решением суда). Родственник уверен, что данная литература была подкинута силовиками.

На момент проведения обыска Амиров находился не в Дагестане, и зная практику силовиков, не стал возвращаться обратно в республику, сообщил в комментарии «Кавказскому узлу» друг Амирова Руслан.

"Кавказский узел" не располагает комментариями азербайджанских силовиков относительно задержания Амирова. "Кавказский узел" подготовил справку о запрещенной организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (Партия исламского освобождения). 

Примечание:

"УФСИН назвало стабильным состояние имама Велитова", "Ростовский суд продлил арест обвиняемым по делу "Хизб ут-Тахрир*", "Уроженка Дагестана приговорена к 12 годам колонии после возвращения из Ирака".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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