Обвиняемый в подготовке теракта в Новочеркасске получил 11 лет тюрьмы

Суд приговорил жителя Ростовской области Максима Мартынова к 11 годам колонии за подготовку теракта в торговом центре Новочеркасска.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 августа Максим Мартынов на процессе в Северо-Кавказском окружном военном суде он полностью признал свою вину.

В мае 2017 года два человека были арестованы в Новочеркасске по подозрению в подготовке теракта. В их квартире, по данным следствия, были найдены три тротиловые шашки и электродетонатор. 15 августа во время судебного процесса обвинение заявило, что Максим Мартынов вместе с подельником изначально планировали совершить взрыв в синагоге, однако затем решили изменить место совершения теракта на торгово-развлекательный центр «Арбат» в Новочеркасске..

Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня признал Мартынова виновным по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, передает "Коммерсант". Мартынов приговорен к 11 годам в колонии строгого режима, сообщает "РИА Новости".

Отметим, что санкции уголовной статьи о подготовке теракта предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы, статьи о незаконном обороте взрывчатых веществ - до восьми лет заключения.

По состоянию на 11.40 мск сегодня информации о приговоре на сайте Северо-Кавазского окружного военного суда нет. "Кавказский узел" не располагает комментариями осужденного или его представителей относительно приговора суда.

"Кавказским узлом" ведется хроника терактов на территории Российской Федерации, начиная с 1999 года.