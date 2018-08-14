Обвиняемый в подготовке теракта в Новочеркасске признал свою вину

14 августа 2018, 18:04

Заявление о том, что полностью признает свою вину, подсудимый по делу о подготовке теракта в торговом центе Новочеркасска Максим Мартынов сделал сегодня на процессе в Северо-Кавказском окружном военном суде.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года два человека были арестованы в Новочеркасске по подозрению в подготовке теракта. При обыске в их квартире были найдены три тротиловые шашки и электродетонатор, сообщило следствие. 3 августа суд продлил до 29 января 2019 года арест обвиняемому в подготовке теракта Максиму Мартынову.

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению дела в отношении Максима Мартынова.

По данным стороны обвинения, в 2012 году Мартынов сменил веру на ислам и планировал совершить теракт в ТЦ "Арбат" в Новочеркасске в мае 2017 года, сообщает "Интерфакс".

После оглашения обвинительного заключения Максим Мартынов полностью признал свою вину, передает ТАСС.

"Полностью признаю свою вину", - подчеркнул Мартынов.

Следующее заседание по делу назначено на 10.00 мск 21 августа, пишет "ДОН 24".

"Кавказский узел" ведет хронику терактов на территории Российской Федерации с 1999 года.