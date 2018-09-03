Астраханская оппозиция не смогла объединиться против пенсионной реформы

03 сентября 2018, 04:17

Астрахань присоединилась к общероссийской акции протеста против повышения возраста выхода на пенсию, однако местные оппозиционеры не смогли договориться между собой. В итоге протест раздвоился - один митинг организовала КПРФ, второй - "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Как писал "Кавказский узел", жители 29 июня на митинг против пенсионной реформы в Астрахани вышло порядка 2000 человек. 28 июля, в рамках общероссийской акции КПРФ, на митинг собралось около 400-500 человек. На митинги стали выходить и жители небольших городов Астраханской области - так, 29 июля впервые за десятилетия митинг прошел в Харабалях.

Планы российских властей повысить пенсионный возраст вызвали акции протеста в регионах, в том числе на юге страны. Участники митингов и пикетов потребовали провести референдум по вопросу повышения пенсионного возраста. 29 августа президент России Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, которые должны смягчить положение будущих пенсионеров. 2 сентября митинги против пенсионной реформы прошли в ряде регионов России, в том числе в Волгоградской области и Дагестане.

На 2 сентября в одно и то же время, 11.00, в Астрахани были согласованы два митинга: в сквере имени Ульяновых - для КПРФ, и в сквере имени Кирова - для "Справедливой России" и ЛДПР, передает с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Протестные митинги прошли недалеко друг от друга, скверы расположены на расстоянии менее чем 500 метров.

Сквер Ульяновых, где прошел митинг коммунистов, был по периметру огорожен железными перегородками, на месте дежурили сотрудники правоохранительных органов.

Участники держали флаги КПРФ, а к появившейся на митинге участнице с черно-желтым знаменем подошел полицейский и попросил убрать имперский стяг. "Данный флаг не заявлен на территории проведения митинга", - сказал он. Женщину отбили несколько активистов, которые вступили с полицейским в перепалку. Тогда он обратился к организаторам мероприятия, и те тоже попросили удалить имперский флаг - а в ином случае пригрозили удалить участника с этим знаменем.

"Это флаг национально-патриотических сил России!" - воскликнул один из присутствующих. Тем не менее участнику с черно-желтым флагом - его забрал у женщины один из вступившихся за нее активистов - пришлось отойти немного в сторону от основной группы собравшихся, хотя он остался в центральной части площадки. До окончания мероприятия он ходил вокруг толпы, и его больше никто не трогал.

Участники держали плакаты: "Правительство Медведева в отставку", "Смертность в стране растет, а вместе с ней - и пенсионный возраст", "Продолжительность жизни не значит здоровье и сила, после 60 силы уже не те!", "Реформа хорошо, а справедливость лучше!", "Достойные пенсии, а не пособие по безработице!".

Чтобы привлечь внимание горожан, не принимающих участие в митинге, организатор несколько раз проскандировал в усилитель "Нет пенсионной реформе!" - и собравшиеся в сквере хором его поддерживали. "Правительство в отставку!" - добавил выступающий, а из толпы закричали: "Победа будет за нами!".

На митинге была зачитана резолюция - с требованием отозвать из Госдумы законопроект о повышении возраста выхода на пенсию и провести общероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, а также с требованием референдума о смене направления развития страны - с капиталистического на социалистический. Последнее требование было встречено аплодисментами.

"Правительство Медведева - в отставку!" - проскандировал выступающий напоследок, что также вызвало реакцию в толпе. Митинг длился 50 минут.

"Эсеры" рассказали о провокации на митинге

Сквер Кирова, где прошел митинг "Справедливой России" и ЛДПР, также был огорожен по периметру, дежурили правоохранители, а неподалеку от площадки стоял автозак.

В целом мероприятие прошло без инцидентов, хотя представители "Справедливой России" сообщили о попытке провокации со стороны неизвестных. Активисты "СР" заметили у них газовые баллончики и выдворили их с места проведения митинга, но впоследствии они вернулись. Это были двое мужчин лет 30-35. Они вели себя очень нагло, снимали всех на камеру, а от депутата городской думы, "эсера" Александра Календра потребовали предъявить депутатский значок.

"Их поведение было беспрецедентным, очень наглым и напористым. Один из них даже сказал что-то вроде "Вы скоро все у нас будете". От того, чтоб быть снятыми на камеру, они уклонялись, а сами снимали постоянно. При этом, несмотря на наши с ними стычки, представители полиции в упор не замечали конфликта. Я уверен, что это была попытка провокации", - сказал Календр корреспонденту "Кавказского узла". Иных инцидентов на митинге не зафиксировано.

Участники держали флаги КПРФ и ЛДПР, растяжки общественных движений "Союз жителей" и "Многодетные активные мамы Астрахани", а также множество плакатов: "Путин не мужик! Слово не сдержал", "Малый бизнес против повышения пенсионного возраста", "Мы не будем всю жизнь работать на вашу прибыль".