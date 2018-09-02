Жители Калача-на-Дону потребовали отставки правительства России

02 сентября 2018, 20:56

Отставки правительства, роспуска Госдумы и моратория на повышение пенсионного возраста потребовали участники митинга в Калаче-на-Дону Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля около 300 жителей Калачевского района Волгоградской области в ходе согласованного митинга против пенсионной реформы подписали обращение к депутатам областной думы с требованием уйти в отставку.

Повышение пенсионного возраста в России - для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет - предлагается правительственным проектом пенсионной реформы. В многих крупных городах юга России, в том числе в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нальчике, Калаче-на-Дону и в других, состоялись митинги противников повышения возраста выхода на пенсию. Участники митингов требуют вынести "пенсионный вопрос" на всероссийский референдум.

Акция в Калаче-на-Дону прошла сегодня на площади Павших борцов с 11 до 12 часов, ее организовал Калачевский районный комитет КПРФ.

По словам председателя райкома Виталия Шматкова, митинг был согласован на 500 человек, однако в нем приняло участие 100 человек.

Участники митинга стояли с плакатами "Покойникам пенсия не нужна", "Хотите дожить до пенсии – выбирайте правильную власть", "Единая Россия", правительство Медведева – враги народа", "Правительство Медведева – в отставку!" и другими, передает корреспондент "Кавказского узла".

Шматков в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", пояснил, что цель мероприятия – "привлечь внимание властей всех уровней к социальной напряженности, связанной с возможным повышением пенсионного возраста для граждан РФ, не допустить принятия законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий".

Накануне митинга жители Калачевского района обратились с приглашением принять участие в акции протеста к депутатам областной думы по Калачевскому району Анатолию Якунину и Александру Махину (оба из "Единой России"). Жители попросили депутатов ответить на вопросы о пенсионной реформе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" депутат Береславского сельского поселения Наталья Заброда.

"Жители Калачевского района неоднократно выражали свое несогласие по вопросу пенсионной реформы, в случае принятия которой произойдет повышение возраста выхода на пенсию для граждан РФ. Большинство работающих граждан РФ - нищие, их семьи живут за чертой бедности. Состояние здравоохранения страны с каждым годом ухудшается..., у нищего населения остается все меньше шансов сохранить здоровье и дожить до выхода на пенсию", - говорится в обращении жителей, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В обращении отмечается, что "обещанное повышение размеров пенсий на 1 тысячу рублей в среднем, есть ни что иное как индексация пенсий в связи с инфляцией". "Где же тогда повышение размеров пенсий, которое обещано при условии принятия законопроекта по пенсионной реформе?" - говорится в обращении.

Жители предложили депутатам "обратиться с призывом "затянуть пояса" не в сторону народа, а к богатым слоям населения", а также сократить зарплаты депутатам и членам правительства, сократить затраты на обслуживание Пенсионного фонда РФ, внедрить прогрессивную шкалу налогообложения в РФ, начать создавать рабочие места.

По словам Заброды, депутат Александр Махин ответил на обращение. В своем ответе от 30 августа (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Махин сообщает, что "группа жителей Калачевского района вправе выступить против законопроекта о внесении изменений в пенсионное законодательство".

По его словам, поддержка большинством законодательных и исполнительных органов власти РФ законопроекта "учитывая объективную необходимость, носит концептуальный характер".

Парламентарий также отметил, что депутаты областной думы согласны с замечаниями и предложениями Госдумы, Совета федерации, общественной палаты, трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, профсоюзов, "полагают, что законопроект нуждается в доработке"".

В то же время ни Махин, ни Анатолий Якунин на митинг не пришли.

"Я верила, что президент для повышения своего рейтинга отменит аспекты, которые вызывают социальное напряжение. В целом реформу могли бы проводить, но повышение пенсионного возраста нужно было отменить. Мои ожидания не нашли своего подтверждения и я разочарована", - сказала Наталья Заброда.

"Президент у нас непредсказуемый, я не знаю, что от него вообще ожидать, - сказала корреспонденту участница митинга Елена Нусс. – Реформой я крайне недовольна, потому что люди не доживают до этого возраста. Многие мужчины не доживают даже до 60 лет. Мой отец умер в 53 года, даже до нынешней пенсии не дожил 7 лет. В нашем Калаче работы вообще нет. Не вижу рабочих мест, которые Путин обещал. Здравоохранение в Калаче на нуле".

Участница митинга Светлана Леонтьева призналась, что "ожидала от президента большего". "Есть смягчение по поводу женщин, - сказала она. – Это меня сильно волновало, но и этого маловато. Многие считают, что реформу проводят рановато – люди еще не отошли от кризисов и санкций. Это тяжело принять как реальность".

Президент России Владимир Путин 29 августа выступил с обращением к гражданам, предложив ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. В частности, он заявил о необходимости "уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет", предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Одна из организаторов митинга Татьяна Педан заявила корреспонденту "Кавказского узла", что "люди очень пассивные". По ее словам, организаторы объезжали перед митингом людные места и оповещали население о предстоящем митинге при помощи мегафона. По ее словам, "в митинге приняло участие очень мало молодежи, в основном пенсионеры".

"То, что Путин перечислял по пальцам — в том числе вернуть деньги из оффшоров, отменить затраты на вознаграждение служащим госкорпораций, надо объединить и применить, и тогда не надо будет повышать пенсионный возраст, - сказала Татьяна Педан. - Если правительство не способно за 70 лет отладить экономику, то пусть уходит в отставку".

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства немедленно отозвать законопроект, от Госдумы – не одобрять его, а от совета федерации – не утверждать.

В резолюции также содержатся требования создать в России 100-процентную занятость граждан, новые предприятия, вывести бизнес из тени. Требование к президенту заключается в необходимости наложить мораторий на повышение пенсионного возраста.

Участники митинга потребовали отставки правительства России из-за скандального законопроекта, распустить Госдуму за одобрение его в первом чтении, а также распустить депутатов Волгоградской областной думы, проголосовавших за одобрение законопроекта. Кроме того, участники митинга потребовали распустить депутатов Калачевской районной думы, не допустивших обсуждение законопроекта.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что на митинг против пенсионной реформы, который состоялся сегодня в Махачкале, пришло более 189 человек.