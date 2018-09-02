Более 2400 школьников пошли в первые классы Нагорного Карабаха

02 сентября 2018, 01:35

В Нагорном Карабахе 1 сентября в школы пошел 2441 первоклассник, из них в Степанакерте - 950 детей. По словам опрошенных "Кавказским узлом" местных жителей, сборы ребенка в школу наносят ощутимый удар по семейному бюджету, стоимость школьных принадлежностей доходит до половины суммы месячного дохода семьи.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году в школы Нагорного Карабаха пошли учиться 2503 первоклассника.

В Нагорном Карабахе начался учебный год в 217 школах. В первый класс пошел 2441 ребенок, из них в Степанакерте порядка 950, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" 1 сентября сотрудник министерства образования.

По его словам, первый урок во всех учебных заведения Нагорного Карабаха - традиционный урок независимости, на котором встречи с учащимися проводят государственные деятели, ветераны, военные и делятся воспоминаниями и историей провозглашения Нагорно-Карабахской Республики.

Сегодня, 2 сентября, в Нагорном Карабахе отмечается День провозглашения республики.

Кроме того, во всех школах по случаю Дня знаний прошли торжественные мероприятия.

"Вот уже в 27-й раз в нашей республике учебный год начинается с урока независимости", - сказала учащимся степанакертской школы №1 министр образования, науки и спорта Нагорного Карабаха Нарине Агабалян.

Она также отметила, что "в этом учебном году школы Арцаха (Нагорного Карабаха) открывают свои двери 24339 ученикам".

Всем первоклассникам предоставлена денежная помощь

Как и в прошлые годы, всем первоклассникам государство выделило финансовую помощь в размере 20 тысяч драмов (около 41 доллара), сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства образования Нагорного Карабаха Цовинар Багдасарян.

"Школьные книги для учеников всех классов раздаются бесплатно в школах", - сказала она.

Однако, по ее словам, в этом году первоклассники не получили помощь от Союза ветеранов "Еркрапа".

"Подарки в виде рюкзаков и школьных принадлежностей в этом году первоклассники не получили", - сказала Багдасарян.

В 2017 году армянская организация ветеранов карабахской войны "Еркрапа" подарила всем первоклассникам рюкзаки и школьные принадлежности. В июне глава "Еркрапа" Манвел Григорян был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Григорян присвоил гуманитарную помощь, предназначенную для армии. При обыске в его доме были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. 22 августа Григорян был переведен в больницу.

Школы Степанакерта переходят на пятидневку, а занятия начнутся на тридцать минут раньше

В новом учебном году занятия во всех школах Степанакерта начнутся в0 8.30 по местному времени (07.30 мск) вместо 09.00 по местному времени (08.00 мск), кроме того, в некоторых школах столицы дети будут обучаться пять дней в неделю вместо шести, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела образования и спорта мэрии Степанакерта Карлен Маргарян.

По его словам, решение перейти на пятидневку и изменить время начала занятий было принято с учетом мнения директоров школ и представителей родительских комитетов.

"Из 11 школ в Степанакерте на пятидневку переходят девять школ. Режим школ №1 и №7 остается неизменным, так как они работают в две смены. Все школы без исключения начнут уроки в 08.30 утра", - сказала Маргарян.

По его словам, более раннее начало занятий удобно родителям, чтобы они могли успевать на работу, кроме того, и для детей это безопаснее, потому что в 09.00 в Степанакерте наблюдается транспортный "час пик".

"Изменения в школах Степанакерта не распространяются на средние школы в регионах и на высшие учебные заведения республики", - отметила пресс-секретарь Минобразования Нагорного Карабаха Цовинар Багдасарян.

"Пока еще идут обсуждения по поводу установления в школах в районах пятидневки и возможности раньше начинать уроки", - сообщила Багдасарян.

Цены на школьные товары по сравнению с прошлым годом почти не изменились

Трое детей жителя Степанакерта Мальса Амбарцумяна ходят в школу. По его словам, он потратил 55 тысяч драмов (более 113 долларов) только на необходимое - рюкзаки, одежду, обувь и тетради.

В прошлом году на 1 сентября было потрачено столько же денег, сказал Амбарцумян корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, для семейного бюджета это ощутимая сумма, однако ведь не каждый месяц приходится столько тратить.

"Конечно, на эту сумму можно было бы приобрести какой-нибудь гаджет или сводить детей куда-нибудь отдохнуть. Но мы сильно не переживаем, потому что "все лучшее - детям", - сказал мужчина.

Милена Цатрян в этом году отправила в первый класс вторую дочь. По ее словам, она потратила почти 50 тысяч драмов (более 103 долларов).

"20 тысяч драмов нам выдало государство, как первоклассникам. Купили рюкзак, школьные принадлежности. Школьную форму заказали, потому что в этой школе своя форма одежды и обувь. Когда старшая дочь пошла в первый класс, столько же было потрачено. Цены в Степанакерте почти не изменились по сравнению с прошлым годом", - сказала Цатрян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, она - домохозяйка, и на сборы двух дочерей в школу ушло чуть больше половины зарплаты мужа, однако она не переживает, потому что ее ребенок не должен нуждаться ни в чем.

Сын Армине Григорян в этом году пошел в первый класс. По ее словам, она на сборы ребенка потратила 40 тысяч драмов, из них 20 тысяч драмов (около 41 доллара) выдали в школе в виде финансовой поддержки со стороны государства.

По словам женщины, в семье работает только муж, однако она постаралась, чтоб расходы к 1 сентября никак не повлияли на семейный бюджет.

"Я же знала, что предстоят расходы, потому немного сэкономила летом. Все необходимое купили, книги выдадут бесплатно в школе. Зато мы купили все самое лучшее и красивое для сына. Кроме того, государство выдало нам финансовую помощь, потому выходит, что мы вложили в расходы только половину", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" мать первоклассника.

У Армине Арютюнян из Мартунинского района двое детей, которые учатся в средних классах. По ее словам, основные покупки она старается делать в Степанакерте.

Цены на школьную одежду, школьные портфели и канцелярские принадлежности почти не изменились по сравнению с прошлым годом, сказала Арютюнян корреспонденту "Кавказского узла".

"Сейчас такой большой выбор. К примеру, есть простые ручки по 80-100 драмов (17-21 цент), а есть по тысяче драмов (два доллара). Также рюкзаки от пяти тысяч драмов (10 долларов) до 25 тысяч драмов (почти 52 доллара). Каждый покупает то, что может позволить. Кто-то тратит много, покупая самые дорогие товары, а кто-то, как наша семья, обошлись только необходимым. Потратили 20-30% нашей месячной зарплаты", - поделилась женщина.