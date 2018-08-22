Манвел Григорян. Фото Sputnik / Karen Yepremyan https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180620/12773855/u-shurina-generala-manvela-nashli-minoiskatel-mech-i-tureckoe-ruzhe-sarsilmaz.html

22 августа 2018, 22:11

Манвел Григорян переведен в больницу

Судмедэксперты занялись оценкой состояния здоровья бывшего депутата Национального собрания Армении и главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна, защита которого заявляет о недопустимости его содержания под стражей.

"Кавказский узел" сообщал, что 16 июня депутата от Республиканской партии Армении, генерала в отставке Манвела Григоряна задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. 17 июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Григорян присвоил гуманитарную помощь, предназначенную для армии, а 20 июня при обыске в доме депутата были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. Защита обжаловала его арест, заявив, что состояние здоровья Григоряна "ухудшается с каждым днем", однако 17 августа суд продлил срок ареста Григоряна еще на два месяца.

Манвел Григорян находится в эндокринологическом отделении больницы, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в медицинском центре "Эребуни". Пациент прошел стационарный курс лечения, сообщил дежурный врач, отказавшийся сообщить подробности о состоянии здоровья генерала.

Состояние здоровья Григоряна оценивает судебно-медицинская экспертиза, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в Специальной следственной службе Армении.

Примечание:

"Адвокат Манвела Григоряна пожаловался на угрозу убийством", "Власти Нагорного Карабаха отказались лишать Григоряна звания "Герой Арцаха", "Губернатор призвал участников протестов в Эчмиадзине к переговорам".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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Лента новостей

22 августа 2018, 22:11

  • Манвел Григорян переведен в больницу

    Судмедэксперты занялись оценкой состояния здоровья бывшего депутата Национального собрания Армении и главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна, защита которого заявляет о недопустимости его содержания под стражей.

22 августа 2018, 21:52

22 августа 2018, 21:37

22 августа 2018, 21:32

22 августа 2018, 21:06

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