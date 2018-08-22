Манвел Григорян переведен в больницу

22 августа 2018, 22:11

Судмедэксперты занялись оценкой состояния здоровья бывшего депутата Национального собрания Армении и главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна, защита которого заявляет о недопустимости его содержания под стражей.

"Кавказский узел" сообщал, что 16 июня депутата от Республиканской партии Армении, генерала в отставке Манвела Григоряна задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. 17 июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Григорян присвоил гуманитарную помощь, предназначенную для армии, а 20 июня при обыске в доме депутата были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. Защита обжаловала его арест, заявив, что состояние здоровья Григоряна "ухудшается с каждым днем", однако 17 августа суд продлил срок ареста Григоряна еще на два месяца.

Манвел Григорян находится в эндокринологическом отделении больницы, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в медицинском центре "Эребуни". Пациент прошел стационарный курс лечения, сообщил дежурный врач, отказавшийся сообщить подробности о состоянии здоровья генерала.

Состояние здоровья Григоряна оценивает судебно-медицинская экспертиза, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в Специальной следственной службе Армении.