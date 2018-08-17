Манвела Григорян Фото Facebook/ Մանվել Գրիգորյան https://ru.armeniasputnik.am/politics/20180711/13167902/zdorove-manvela-grigoryana-pod-strazhej-uhudshaetsya-advokat.html

17 августа 2018, 13:21

Суд оставил Манвела Григоряна под арестом

Арест бывшего депутата Национального собрания Армении и главы Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна продлен сегодня еще на два месяца, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня депутат от Республиканской партии Армении, генерал в отставке Манвел Григорян был задержан по подозрению в незаконном обороте оружия. 17 июня премьер Никол Пашинян заявил, что Григорян присвоил гумпомощь для армии, а 20 июня при обыске в доме депутата были найдены патроны, амуниция, запасы армейского провианта и огнестрельное оружие. Григорян был взят под стражу на два месяца. 10 августа защита обжаловала его арест, заявив, что состояние здоровья Григоряна "ухудшается с каждым днем".

Суд первой инстанции сегодня продлил арест Манвела Григоряна еще два месяца. Соответствующее ходатайство представила Специальная следственная служба Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Левон Багдасарян. 

Багдасаян заявил, что "решение о продлении ареста будет обжаловано в высшей инстанции".

Примечание:

"Адвокат Манвела Григоряна пожаловался на угрозу убийством", "Власти Нагорного Карабаха отказались лишать Григоряна звания "Герой Арцаха", "Губернатор призвал участников протестов в Эчмиадзине к переговорам".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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