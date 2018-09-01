01 сентября 2018, 20:26

20 жителей Волгоградской области заболели лихорадкой Западного Нила

Лихорадка Западного Нила выявлена у 14 жителей Волгограда и шести человек, проживающих на территории Среднеахтубинского и Городищенского районов области, сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства на 31 августа, все случаи заболевания, переносчиками которого являются комары, были зафиксированы минувшим летом.

"Наибольшее число случаев заболевания лихорадкой Западного Нила связано с пребыванием на дачах в Среднеахтубинском и Городищенском муниципальных районах", - сообщило управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на своем сайте.

Санитарные врачи напоминают, что это заболевание свойственно для Волгоградской области, пик заболеваемости приходится на лето и осень, когда комары наиболее активны.

Возбудитель инфекции - вирус Западного Нила, его переносчиком являются комары.  Заболевание может протекать бессимптомно или по типу острой респираторной вирусной инфекции, часто осложняется поражением центральной нервной системы. Тяжелые формы чаще всего развиваются у людей старше 50 лет и у людей с ослабленным иммунитетом, следует из справки, опубликованной на сайте управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Чтобы не допустить распространения насекомых, в регионе проводят обработки водоемов, на 27 августа протравлены водоемы площадью более 18,2 тысяч гектаров, уточнило ведомство.

"Кавказский узел" писал, что за лето 2016 года Роспотребнадзор выявил четыре случая заболевания Лихорадкой Западного Нила в Волгоградской области.

Примечание:

"Житель Волгоградской области умер от геморрагической лихорадки", "Геморрагическая лихорадка диагностирована у шести жителей Волгоградской области", "В Волгограде количество заболевших лихорадкой Западного Нила возросло до пяти".

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