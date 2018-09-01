Азербайджанские военные. 1 сентября 2018 года. https://mod.gov.az//images/gallery/881d04d3cd5f44298a010c2ba6b9d2a7.jpg

01 сентября 2018, 09:56

Азербайджан насчитал 95 обстрелов с армянской стороны

Военнослужащие Армении 96 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, заявило министерство обороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что 31 августа Азербайджан сообщил о 86 случаях обстрелов со стороны Армении.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 95 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелы велись как с территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечается в сообщении.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09:56 мск 1 сентября не разместили на своих сайтах комментариев относительно данного заявления.

Несмотря на объявленное в апреле 2016 года перемирие, противостояние в зоне карабахского конфликта продолжается, отмечается в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". По итогам первого года перемирия на линии соприкосновения "Кавказский узел" подготовил инфографику "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан обвинил Армению в 130 обстрелах", "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Политологи: Армения признает Нагорный Карабах в случае провала переговоров о его статусе".

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