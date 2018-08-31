Строй солдат армии Азербайджана. Фото http://mod.gov.az/az/foto-arxiv-045/

31 августа 2018, 09:26

Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня 86 раз за сутки, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Несмотря на объявленное с апреля 2016 года перемирие, противостояние в зоне карабахского конфликта так и не было прекращено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". По итогам первого года действия режима прекращения огня на линии соприкосновения "Кавказский узел" опубликовал инфографику "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

По данным Министерства обороны Азербайджана, с 30 по 31 августа обстрелам подверглись
азербайджанские позиции в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Агбулаг и Гаралар.

"Обстрелы велись с позиций, расположенных близ сел Агдамского, Ходжавендского района, Физулинского, Джебраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным на 9.20 мск 31 августа, на сайтах военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев по поводу заявления Минобороны Азербайджана.

Напомним, что 25 августа Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю. 28 августа, МИД Нагорного Карабаха сообщил, что миссия ОБСЕ не нашла нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Политологи назвали обыденными учения российских солдат в Армении",  "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта", "Азербайджан опроверг информацию о сбитом беспилотнике".

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