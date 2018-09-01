Краснодарские дольщики отказались прекратить пикет до выхода нового застройщика на площадку

01 сентября 2018, 05:17

Власти Кубани предложили обманутым дольщикам нового инвестора, который готов достроить два корпуса жилого комплекса «Рич Хаус». Однако круглосуточное пикетирование у недостроенного ЖК продолжится до тех пор, пока работы на объекте не возобновятся, заявили дольщики.

Как информировал "Кавказский узел", с мая дольщики ЖК "Рич Хаус" в Краснодаре проводят круглосуточное пикетирование недостроенного дома, установив рядом с ним палатку и растянув баннер. 6 августа часть из них расположилась у здания администрации края с чемоданами и матрасами, заявив, что не покинут площадь, пока не возобновится строительство их домов. 7 августа они свернули пикет, после того как власти договорились с инвестором о возобновлении строительства. 21 августа дольщики вновь вернулись на площадь перед администрацией края и объявили голодовку, заявив, что власти не выполнили обещание найти инвестора. 23 августа акция у администрации была приостановлена.

31 августа в администрации Краснодарского края вице-губернатор региона Андрей Алексеенко провел совещание, в котором приняли участие дольщики ЖК «Рич Хаус» и представители нового инвестора, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель инициативной группы обманутых дольщиков Вероника Бессонова.

По ее словам, за пять лет это уже не первая попытка краевых властей завести на недострой нового инвестора, однако, отметила Бессонова, в этот раз «краевая администрация активно взаимодействует с дольщиками». «Каждую неделю проходят совещания, сегодня [31 августа] Алексеенко дал поручения для того, чтобы разработать проект договора между новым инвестором и старым застройщиком. В следующую пятницу [7 сентября] мы снова будем встречаться уже с ресурсоснабжающими организациями», - рассказала она.

По словам Бессоновой, строительство двух корпусов жилого комплекса завершено, осталось подключить дома к коммуникациям. «Краевые власти сообщили, что в соответствии с новым региональным законом наш объект должен в скором времени пройти предварительную экспертизу на предмет соответствия строительным нормам, после этого будет принято окончательное решение», - сообщила она.

Новому инвестору могут предложить два участка под строительство в качестве компенсации за достройку объекта. Дольщики посчитали все эти действия краевых властей «продуктивными», отметила Бессонова. «Нам хочется верить, что в этот раз что-то сдвинется с мертвой точки, мы пять лет ждем свои квартиры, устали уже, нервы сдают у всех», - добавила она.

По ее словам, пока дольщики не увидят, что работа на объекте началась, круглосуточное пикетирование своего жилого комплекса прекращено не будет. 1 сентября пошел 125-й день пикета, уточнила она.

Пенсионерка из Магадана Вера Желесикова рассказала "Кавказскому узлу", что каждый день дежурит в палаточном лагере, который разбит возле жилого комплекса. По ее словам, свою квартиру в Магадане она продала и сейчас вынуждена с дочерью и с семьей сына жить в квартире престарелой матери.

«У меня нет денег снимать квартиру в Краснодаре, я пенсионерка, у меня сахарный диабет, муж-афганец, у него нет ног. Я на трех работах работала, чтобы купить здесь квартиру. А теперь приезжаю раз в год, билет на самолет 47 тысяч стоит, чтобы добиться правды», - сказала женщина. Она отметила, что вложила в строительство однокомнатной квартиры 2,3 миллиона рублей.

По словам Желесиковой, квартиры в жилом комплексе купили 500 семей. «Они все разбросаны по стране, в инициативной группе 50 человек активных. Сколько у нас семей распалось из-за этого, одна женщина умерла уже, люди с долгами, с ипотекой, со съемным жильем», - рассказала она, отметив, что перед покупкой квартир дольщики наводили справки о застройщике, и он не вызывал подозрений.

Дольщица Любовь Горкунова рассказала, что вместе с семьей переехала в Краснодар из города Ленска Якутии месяц назад, так и не дождавшись новой квартиры. «Мы вынуждены были уехать, у меня у обоих дочек холодовая аллергия, которая начала переходить в астму. В Ленске продали 4-комнатную квартиру и пять лет жили в съемной, здесь тоже снимаем», - пояснила она "Кавказскому узлу".

По ее словам, в станице Брюховецкой живут ее родители, поэтому для переезда выбрали Краснодар, где в строительство квартиры вложили 3,1 миллиона рублей. «Мы через Интернет нашли риелтора, он показал нам много вариантов, мы выбрали этот. Район понравился, просторно. Планировка квартир необычная, своя подземная парковка, закрытая территория, фонтан во дворе. Все это нас устроило. Люди купились на красивые картинки», - рассказала Горкунова.

Она отметила, что за время ожидания сдачи дома с купленной квартирой старший сын успел закончить школу, отслужить в армии и остаться там по контракту, поскольку нет жилья. «У всей моей семьи вообще нет регистрации, правда дочь старшую взяли в школу без прописки в том районе, где мы сняли квартиру, много школ обошли, прежде чем ее устроили. А вот младшую не знаем, устроим в сад или нет», - поведала дольщица.

Жительница Краснодара Светлана Кожукова рассказала "Кавказскому узлу", что купила квартиру в доме для семьи дочери с использованием материнского капитала. «Мы рядом живем, нам этот район нравится, тихий, спокойный. Мы вложили 1 миллион 550 тысяч рублей, покупали на стадии котлована во втором корпусе. Первый весь был распродан», - сказала она.

Кожукова считает, что администрация края не хочет решать их проблемы, иначе жилой комплекс был бы давно построен. «Если бы они заинтересовали инвесторов, то мы бы уже жили в своих квартирах, ведь 90% готовности, но властям все равно... Администрация сама провоцирует нас на пикеты, а Алексеенко в Интернете пишет, что мы на него давим. Потому что у нас полное недоверие к администрации», - заявила она.

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко заявил, что в последнее время целый шквал критики был вылит на государство со стороны обманутых дольщиков. «Прекрасно понимаю, что в подавляющем большинстве случаев пишут люди, доведенные до отчаяния. Они просто загнаны в угол застройщиками-мошенниками, а потому готовы искать виновных везде», - написал вице-губернатор 30 августа на своей странице в Instagram.

"Кавказский узел" в разделе "Справочник" подготовил материал с советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".