Скриншот страницы "К2 Банк". Фото http://k2bank.ru

31 августа 2018, 10:13

"К2 Банк" лишен лицензии в Кабардино-Балкарии

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у "К2 Банка" в Черкесске, объяснив это нарушениями, допущенными при работе с корпоративными клиентами.

Приказ об отзыве лицензии у кредитной организации, датированный 31 августа, опубликован на официальном сайте Центробанка сегодня.

"К2 Банк" в Черкесске был создан в 1994 году, он является московским представительством акционерного общества "К2 Банк".  Кредитная организация предоставляла услуги по осуществлению денежных переводов частным лицам,  а также выдавала кредиты и оказывала услуги по расчётно-кассовому обслуживанию корпоративным клиентам, следует из данных, опубликованных на официальном сайте "К2 Банка".

В течение года в отношении банка трижды применялись меры надзорного воздействия, передает со ссылкой на Центробанк banki.ru.

"Банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности", - говорится в сообщении регулятора.  Кроме того, из-за формального подхода к оценке их работы были значительно занижены принятые банком кредитные риски по банковским гарантиям, отмечает Центробанк. Это создавало реальную угрозу его кредиторам, утверждает регулятор.

По его данным, лишенный лицензии банк не был социально значимым, его показатели не влияли на данные банковского сектора Карачаево-Черкесии, он также не участвовал в системе страхования вкладов.

Сейчас в банке назначена временная администрация, она будет работать до того времени, пока в кредитной организации не будет назначен конкурсный управляющий либо ликвидатор, сообщает со ссылкой на сообщение Центробанка ТАСС. Полномочия руководства банка приостановлены, уточняется в сообщении.

Комментариев относительно решения Центробанка об отзыве лицензии на сайте банка к 10.00 мск не появилось.

"Кавказский узел" писал, что в июле был ликвидирован банк "Месед" в Дагестане, лишенный лицензии в 2014 году.

Примечание:

"Южный региональный банк" в Ростове-на-Дону лишен лицензии", "ЦБ потребовал признать банкротом "Бум-Банк" в Кабардино-Балкарии", "Суд решил ликвидировать дагестанский банк "Эльбин".

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