Жители Кубани пожаловались на дороговизну сборов детей в школу

31 августа 2018, 03:52

Цены на одежду для школьников и канцтовары выросли за год в полтора раза, многодетным родителям приходится копить или занимать деньги перед началом учебного года, рассказали жители Кубани.

К началу учебного года родителям школьников на Кубани пришлось готовиться заранее, откладывая деньги, так как купить необходимые школьные принадлежности, одежду и обувь с одной зарплаты сложно, сообщили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители края.

В семье жительницы Краснодара Нины* трое школьников разного возраста: младший ребенок в этом году идет в первый класс, старший - в выпускной. «Три школьника в семье – это катастрофа в наше время. У меня зарплата 25 тысяч рублей, у мужа 40 тысяч. Мы в этом году отказались от отдыха на море, мою зарплату полностью откладывали», - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Нины, только на приобретение школьной формы для троих детей потребовалось около 17 тысяч рублей.

«Мы решили не покупать на рынке самое дешевое - известно, что скупой платит дважды, через месяц-два нужно будет покупать снова. Мы одевали детей в крупном торговом центре в сетевых магазинах. Блузки для девочек в районе 1000-1500 рублей, их нужно как минимум две. Рубашка для мальчика – 750 рублей, мы купили сразу четыре, чтобы можно было выбирать, пиджаки каждому 1300-1400 рублей», - сообщила она.

На покупку обуви для каждого из детей семья потратила примерно по пять тысяч рублей. «Это туфли, босоножки на сменку, кроссовки на физкультуру. Старшей туфли для степа, она занимается танцами», - пояснила жительница Краснодара.

Покупка школьных рюкзаков обошлась семье в 6 тысяч рублей. «Физкультурная форма – 7 тысяч рублей на троих, а еще колготки, носки, бантики, тетради, ручки, краски, фломастеры, другая канцелярия. Итого у нас вышло около 40 тысяч рублей», - заключила женщина.

Жительница Краснодара Ирина* сообщила, что в ее семье пятеро детей школьного возраста. «Очень трудно стало собирать детей в школу, особенно когда младшие стали школьниками. Я не работаю, потому что детьми нужно заниматься. Муж взял ссуду на работе для того, чтобы купить все необходимое, будет выплачивать. Мы покупали все, от одежды и обуви до ручек и тетрадок на вещевом рынке. Вещи сейчас делают не очень качественные, за год они как правило выходят из строя, и дети не могут друг за другом ничего донашивать», - рассказал многодетная мать корреспонденту «Кавказского узла».

По совам женщины, сборы детей в школу обошлись в общей сложности в 60 тысяч рублей. Покупка одежды и обуви для дочери старшеклассницы обходится значительно дороже, отметила она.

«Одежда уже взрослая, обувь тоже - ей хочется хорошо выглядеть, ничем не отличаться от более обеспеченных одноклассников. Младшим детям пришлось купить телефоны, поскольку без них сейчас сложно. Это дополнительно 20 тысяч рублей», - сообщила Ирина.

Покупка канцелярии обошлась, по ее словам, в 2 тысячи рублей на каждого ребенка. «Средняя зарплата в Краснодаре 30 тысяч рублей. Отказывают семьи среднестатистические себе во всем, чтобы дети были одеты-обуты. Мой муж будет каждый месяц теперь из зарплаты какую-то часть отдавать работодателю, хорошо хоть ссуда беспроцентная», - добавила женщина.

Мать-одиночка Ольга* воспитывает двоих детей-школьников. Сборы детей в школу каждый год представляют для нее большую проблему.

«У меня зарплата 25 тысяч рублей. В прошлом году кредит брала для этого и до сих пор его выплачиваю. Второй уже не потяну, поэтому выкручиваюсь, как могу. Ранцы нам отдали соседи, форму не стали покупать в этом году, пойдем в старой. Закупила только канцелярию и кроссовки на физкультуру. Спортивные костюмы немного коротки, но не критично», - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Ольги, в прошлом году она покупала одежду, обувь и школьные принадлежности на вещевом рынке, но в этом году цены на рынке практически сравнялись с ценами сетевых магазинов в торговых центрах.

«На рынке продукция в основном производства Турции и Вьетнама. Продавцы мне сказали, что вынуждены поднять цены, поскольку закупают товар за валюту, а ее курс растет. От этого страдают наши дети, страдают родители, что не могут нормально накормить и одеть своих детей», - заключила она.

Краснодарец Илья отметил, что цены на школьные товары по сравнению с прошлым голом существенно выросли. Одежду для двоих детей-школьников семья покупала летом, когда не было ажиотажа, рассказал он.

«Мы пользуемся услугами интернет-магазинов, там выбор больше, а цены ниже, много распродаж. Как правило хорошо организована доставка, перед покупкой можно одежду примерить. Мы с женой посчитали, что сэкономили около 10 тысяч рублей таким образом. Мы можем себе позволить одеть своих детей, не влезая в долги, но по сравнению с прошлым годом цены выросли где-то на 50%», - рассказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

По состоянию на 1 сентября 2017 года в большинстве регионов Южного федерального округа количество школьников по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось. Лишь в школах Краснодарского края число учеников осталось неизменным.

Многие родители школьников выбирают самые дешевые товары, спрашивая про акции и скидки, сообщила продавец отдела детских товаров торгового центра «Галерея Краснодар» Елена Меркулова корреспонденту «Кавказского узла».

«Мы решили снизить цены на необходимые вещи: блузки, юбки, брюки, пиджаки. Видим, как люди считают свои деньги, что если купить блузку за 1500 рублей, то не хватит на хорошую обувь. Завезли недорогие, но качественные колготки, носки, ранцы. Поработали над тем, чтобы любой родитель с любым кошельком мог купить у нас все необходимое недорого», - рассказала продавец.

На Кубани была объявлена акция «Соберем ребенка в школу», в рамках которой все желающие могли приносить одежду, обувь, канцелярские принадлежности в специальные пункты приема. Эти пункты работали до 27 августа, рассказали в министерстве труда и социального развития Краснодарского края корреспонденту «Кавказского узла».

«Такие пункты приема [действовали] в каждом районном центре. Все собранные вещи сейчас раздаются малоимущим, многодетным семьям и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Жители Кубани активно приносят и поношенные и новые вещи», - сообщил сотрудник министерства.

В акции «Соберем ребенка в школу» участвовали крупные предприятия, предприниматели и сотрудники государственных структур, с помощью благотворителей адресная помощь оказывается трем тысячам нуждающихся семей, сообщил представитель ведомства.

* - имя изменено