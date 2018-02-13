Школьный класс. Фото: Владимир Аносов / Югополис

13 февраля 2018, 11:58

Памфилова осудила политинформацию в школе Геленджика

Глава Центризбиркома отреагировала на сведения из одной из школ Геленджика об информационной пятиминутке, посвященной выборам президента России. Педагоги нарушили избирательное законодательство, разместив материалы пятиминутки на школьном сайте, пояснил представитель геленджикского избиркома.

Как писал "Кавказский узел", в этом учебном году кубанских школьников обязали готовиться к "информационным пятиминуткам" на темы "Слава России", "История говорит", "Новостная неделя", "На Кубани мы живем". Пользователи соцсетей раскритиковали нововведение, увидев в нем возвращение к политинформации в советских школах.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что в комиссию поступило обращение о проведении в одной из школ Геленджика пятиминутки, посвященной выборам президента, и назвала "излишней" политическую информацию в школах, сообщило 12 февраля РИА Новости.

"Какая политинформация в начальной школе? Я понимаю, рассказывать детям, как им надо беречь себя на дороге, чтобы под машину не попасть, как правильно питаться, но, может, я что-то не понимаю… Не доводите до абсурда", - привело слова Памфиловой агентство.

На сайте школы было опубликовано сообщение об информационной пятиминутке в четвертом классе, посвященной предстоящим выборам президента. "15 января... ребята рассказали о сборе подписей в поддержку действующего президента, проходящем в разных регионах нашей большой страны", - процитировало 8 февраля сообщение с сайта школы издание "Юга.ру".

Позже сообщение было удалено со школьного сайта, информирует сегодня KrasnodarMedia.

Избирательное законодательство было нарушено не фактом проведения информационной пятиминутки, а публикацией ее материалов на сайте школы, пояснил 12 февраля председатель ТИК "Геленджикская" Антон Савиди.

"Территориальной избирательной комиссией "Геленджикская" проведена проверка, получены объяснения директора и классного руководителя... При размещении указанной информации в Интернете были не в полной мере соблюдены требования избирательного законодательства, касающиеся обнародования результатов социологических опросов", - сказал Антон Савиди.

По его словам, во время информационной пятиминутки ребенок рассказал информацию, которую услышал на "Первом канале" и счел важной для одноклассников, сообщил ТАСС.

Директор школы пояснила, что на информационных пятиминутках в образовательном учреждении просто рассказываются новости. "Ничего не обсуждается, никто ни за кого не агитирует. Просто проходит информирование", - привело 9 февраля ее слова издание TJournal.

Примечание:

"Родители выпускников на Кубани рассказали о прессинге во время ЕГЭ", "На Кубани выпускник не получил аттестат из-за долгов за завтраки", "Рособрнадзор усомнился в объективности школьных медалей в регионах юга России".

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