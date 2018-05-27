Жители Чечни рассказали о поборах в школах

27 мая 2018, 08:46

Жители поселка Ойсхара пожаловались на поборы и принуждение к покупке школьной формы "Фирдаус" в местных школах, но власти и Минобразования Чечни опровергли эти данные.

Обращение к главе Чечни от имени жителей поселка Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района Чечни поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 23 мая. Авторы обращения призвали Кадырова обратить в внимание на ситуацию в образовательных учреждениях поселка.

"Мы и устали и не в силах платить деньги по каждому их капризу. Мы, родители, никак не обязаны ремонтировать школы, обеспечивать их охраной, учебным пособием, мы не обязаны платить им за цирковые билеты, которые нам не нужны, мы устали от их произвола! Форму заставляют брать в магазинах фирдаус (название «Фирдаус» носит модный дом, принадлежащий дочери Рамзана Кадырова - примечание "Кавказского узла"), и подобных им магазинах... и без чека об покупке не допускают детей к занятиям. Прием документов для поступления ребенка в первый класс стоит 350 рублей", - говорится в сообщении.

Поселок Ойсхара (Новогрозный) Гудермесского района Чечни расположен в 54 километрах от Грозного. По данным администрации муниципалитета, всего в населенном пункте проживают более 11500 человек. В поселке действуют три общеобразовательные школы, в них обучаются свыше 3000 детей. Опрошенные "Кавказским узлом" жители поселка подтвердили информацию о поборах в школах, отметив, что не знают авторов обращения.

«Да, в школе с родителей постоянно под самыми разными предлогами требуют деньги. Сейчас, в канун каникул, затребовали по 300 рублей на ремонт. Деньги мы собираем и на подарки учителям, и на праздники, и на все, что можно еще придумать. Это уже всех достало. Кто именно написал это обращение, не знаю, но это действительно правда», - заявила жительница поселка Малкан корреспонденту «Кавказского узла».

За один учебный год школе пришлось отдать порядка 10 тысяч рублей, сообщила другая местная жительница Хава.

«О том, что надо собирать деньги на то или иное мероприятие, нам сообщает классный руководитель. Понятно, что она говорит это не от себя, а от руководства школы. За этот учебный год, если брать все расходы на школу, в том числе на все мероприятия, покупку формы, билеты в цирк и все остальное, у меня ушло примерно тысяч десять», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Хавы, школьную форму для ребенка она приобрела именно в том магазине, который указали в школе. «Форма обошлась в 3500 рублей, хотя в Хасавюрте или Грозном почти такую же я могла купить за 2000 или 2500. Факт покупки школьной формы, пошитой именно в «Фирдаусе», надо было подтвердить чеком», - сказала она.

Женщина отметила, что в школе не упоминали о том, что магазины «Фирдаус» принадлежат дочери главы Чечни, хотя «в республике все знают, кому принадлежит дом моды с таким названием».

Изложенная в обращении информация полностью правдива, заявил местный житель Расул.

«Деньги собирают во всех школах, но такого, как у нас, кажется, нигде нет. Форму надо брать только в том магазине, который укажет учитель, книги тоже берем за свой счет, потому что в школе выдают не все учебники. Деньги собирают на новый год, на День учителя, на 8 марта, да просто на все что можно, даже на оплату охраны школы. Я готов подписаться под каждым словом этого обращения. Надежды на то, что это [обращение] как-то переменит ситуацию, нет - может на какое-то время прекратят это делать, а когда все уляжется, поборы начнутся снова», - заявил мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Расула, ему пришлось потратить, по приблизительным подсчетам, свыше 12 тысяч рублей на школьную форму для ребенка, учебники и различные школьные мероприятия. «Сбор денег на всевозможные мероприятия обставляется так, как будто это делают сами родители. Никто не хочет, чтобы его сын или дочь выглядели на фоне других детей «белыми воронами», потому все платят», - пояснил он.

Жители поселка также отметили, что на следующий день после публикации обращения в местных школах "началась паника" - администрации учебных заведений начали готовить опровержения и разыскивать авторов текста.

Власти назвали жалобу на поборы очернением чеченской действительности

Минобразования, прокуратура Чечни и глава Гудермесского района отреагировали обращение с жалобой на поборы в школах. В республиканском Минобразования эти сведения назвали "слухами". «Конституция РФ гарантирует всем гражданам бесплатное образование. Какие-либо взносы в школе требовать с родителей запрещается», - говорится в заявлении ведомства, опубликованном 23 мая на сайте «Грозный-Информ».

В заявлении Минобразования приведены также номера телефонов сотрудников ведоства с просьбой сообщать о поборах и комментарий министра образования и науки Чечни Исмаила Байханова.

«В этот священный месяц (имеется в виду месяц мусульманского поста Рамадан, – примечание «Кавказского узла»), ради Аллаха, не распространяйте подобного рода информацию, так как по большей части она недостоверна. Эти ложные сообщения бросают тень на работу учителей, снижают в глазах детей авторитет учебных заведений. Выйдя за пределы республики, эти слухи, в свою очередь, очерняют образ всего чеченского народа и нивелируют значительные достижения последних лет во всех сферах в республике», - указано в заявлении от имени Байханова.

По указанию прокурора республики в образовательных учреждениях поселка Ойсхара будет проведена проверка, заявили в прокуратуре Чечни. «Если изложенные в обращении факты найдут подтверждение, виновные будут привлечены к ответственности», - сказал сотрудник надзорного ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Глава администрации Гудермесского района Усман Оздамиров также опроверг информацию о поборах в школах муниципалитета. «Мы два дня подряд занимаемся выявлением случаев поборов в школах района, и никто не подтвердил наличие указанных выше негативных фактов. Даже если они и имели место быть, неужели трудно было сообщить об этом местным властям? Вы же не только подняли резонансный шум в сети, но и бросили тень на всю чеченскую действительность в угоду нашим недругам», - говорится в заявлении Оздамирова, опубликованном 24 мая на сайте "Чечня сегодня".