Мария Ласицкене победила в финале "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе

30 августа 2018, 23:10

Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на финальном этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Цюрихе.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 августа Мария Ласицкене (Кучина) стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту, показав результат 2.0 метра. Личный рекорд уроженки Прохладного - второго по значению города в Кабардино-Балкарии - 2,06 метра.

Ласицкене, выступающая в статусе нейтрального атлета, 12 мая одержала победу во втором этапе Бриллиантовой лиги, который проходил в Шанхае.

На соревнования в Швейцарии Мария Ласицкене сегодня взяла высоту 1,97 метра, победив украинку Юлию Левченко (1,94 метра) и немку Мари-Лоуренс Юнгфляйш (1,90), сообщает ТАСС.

Отмечается также, что попытка россиянки взять высоту 2,0 метра оказалась неудачной.

В соревнованиях Бриллиантовой лиги принимают участие сильнейшие легкоатлеты мира. Призовой фонд соревнований составляет 8 миллионов долларов. За победу в каждом из этапов спортсмен может получить 10 тысяч долларов, а чемпионы получат по $50 тысяч, сообщает РИА "Новости".





После допингового скандала IAAF не допустила российских легкоатлетов к участию в Олимпиаде-2016 в Бразилии, а также лишила российских спортсменов права принимать участие в международных турнирах. Некоторые спортсмены, в том числе Мария Ласицкене (Кучина), подали заявки на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Международный олимпийский комитет в декабре 2017 года отстранил сборную РФ от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.