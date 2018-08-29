29 августа 2018, 23:45

Суд признал некомпетентным эксперта по делу Бриниха

Эксперт МВД, выявивший в статье "Молчание ягнят" адыгейского эколога Валерия Бриниха признаки экстремизма, не имел достаточных профессиональных знаний для проведения лингвистических экспертиз, постановил суд.

Как сообщал "Кавказский узел",  17 декабря 2014 года решением суда статья "Молчание ягнят" о проблеме загрязнения окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом, опубликованная в Интернете, была признана экстремистской из-за выводов сотрудника полиции о том, что статья оскорбительна для жителей Теучежского района. Лингвист из Нижнего Новгорода Елизавета Толстунова заявила, что эксперт МВД грубо нарушил методику проведения исследования на наличие экстремистских высказываний, эксперты ФСБ также отказались признать статью Бриниха экстремистской. 

7 августа 2017 года Майкопский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Валерия Бриниха за отсутствием состава преступления. 13 сентября 2017 года этот суд отменил собственное решение от 17 декабря 2014 года о включении статьи Бриниха "Молчание ягнят" в список экстремистских материалов. 25 апреля стало известно, что за незаконное уголовное преследование суд назначил Бриниху компенсацию в один миллион рублей. Бриних, требовавший от государства три миллиона рублей, заявил, что не удовлетворен присуждением ему только одного миллиона.

Сотрудник МВД, на основании выводов которого статья Валерия Бриниха была признана экстремистской, был некомпетентен в проведении лингвистической экспертизы, сообщает сегодня со ссылкой на представителя Майкопского городского суда Илью Каримова ТАСС.

Майкопский городской суд вынес определение Главному управлению МВД по Краснодарскому краю "о недопустимости привлечения к экспертно-криминалистической деятельности специалистов, не обладающих достаточными профессиональными знаниями", - приводятся его слова.

Биография общественного деятеля и эколога Валерия Бриниха опубликована на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии". Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Верховный суд Адыгеи поддержал действия следствия в отношение эколога Бриниха", "Представители общественных организаций ЮФО заявляют о непрекращающемся давлении властей", "В Майкопе прошла акция против возведения многоуровневой парковки в зеленой зоне".

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