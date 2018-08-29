Колония строгого режима. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

29 августа 2018, 16:49

Сотрудник Росреестра осужден за крупное мошенничество в Анапе

Суд приговорил к пяти годам колонии бывшего сотрудника Росреестра за мошенничество с муниципальной землей стоимостью около 20 миллионов рублей, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

Согласно приговору, сотрудник Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии зарегистрировал муниципальный участок площадью 3000 квадратных метров на подставное лицо. Стоимость этой земли на Пионерском проспекте Анапы составляла 19,9 миллиона рублей. Затем были оформлены документы о покупке участка сообщником чиновника. Участок разделили на пять частей и распродали людям, которые не знали о преступной схеме, за 30 миллионов рублей, сообщила краевая прокуратура.

Анапский городской суд признал обвиняемых виновными в мошенничестве и приговорил чиновника к пяти, а его сообщника к трем годам исправительной колонии общего режима. Оба сужденных не признали своей вины. Защита подала апелляции, указав, в частности, на суровость назначенного судом наказания. Однако Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменения, и он вступил в законную силу, говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный администрации Анапы, остался невозмещенным, отметила на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

Суд первой инстанции вынес приговор обоим обвиняемым 15 февраля, следует из данных картотеки на сайте Анапского городского суда. Последнее заседание по их делу было назначено на 28 августа, указано на сайте Краснодарского краевого суда. Содержание вердиктов этих судов не уточняется.

На сайте управления Росреестра по Краснодарскому краю по состоянию на 16.49 мск нет комментариев относительно приговора бывшему сотруднику ведомства. Комментариями самих осужденных или их представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 8 августа 2017 года глава администрации Супсехского сельского округа Анапы был признан виновным в крупном мошенничестве при предоставлении участка земли в аренду.

Примечание:

"Сотрудник Росприроднадзора на Кубани получил пять лет тюрьмы за взятку", "Вице-мэр Анапы заподозрен в превышении полномочий в связи с застройкой пляжей", "Краснодарский следователь осужден по делу о взятке в миллион рублей".

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