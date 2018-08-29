Два землетрясения произошли у побережья Дагестана

29 августа 2018, 03:43

Подземные толчки магнитудой 3,8 и 3,9 зафиксированы в акватории Каспийского моря.

По данным сейсмологов, первый толчок магнитудой 3,9 произошел 29 августа в 18.30 мск в 56 километрах к северо-востоку от дагестанского села Новокаякент, второй - в 19.51 магнитудой 3,8 в 55 километрах северо-восточнее Новокаякента.

Эпицентр первого землетрясения находился на глубине 20 километров в точке с координатами 42.66 градуса северной широты и 48.57 градуса восточной долготы, второго - на глубине 10 километров в точке с координатами 42.70 градуса северной широты и 48.51 градуса восточной долготы, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", первая географическая точка удалена на 55 километров от села Инчхе Каякентского района Дагестана, вторая - примерно на 52 километра от Инчхе и Избербаша.

Информации о жертвах и разрушениях в результате этих сейсмособытий пока не поступало. Сообщений об этих землетрясениях на сайте республиканского главного управления МЧС по данным на 03.40 мск 29 августа не было.

"Кавказский узел" также информировал, что 25 августа землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Кайтакском районе Дагестана. Сообщений о пострадавших и разрушениях тогда также не поступало.