Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане

25 августа 2018, 23:04

Подземный толчок зафиксирован сегодня в Кайтакском районе Дагестана. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился на глубине 20 километров. Информация о сейсмособытии поступила спасателям в 15.25 мск.

"Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало", - проинформировало ГУ МЧС по Дагестану на своем официальном сайте.

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении в Дагестане 24 августа. Подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в Дахадаевском районе. Информации о пострадавших также не было.