25 августа 2018, 23:04
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане
Подземный толчок зафиксирован сегодня в Кайтакском районе Дагестана. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился на глубине 20 километров. Информация о сейсмособытии поступила спасателям в 15.25 мск.
"Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало", - проинформировало ГУ МЧС по Дагестану на своем официальном сайте.
"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении в Дагестане 24 августа. Подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в Дахадаевском районе. Информации о пострадавших также не было.
"Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края", "Второе землетрясение за сутки произошло в Азербайджане", "Жители Чечни рассказали о последствиях землетрясения".
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25 августа 2018, 23:04
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Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане
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