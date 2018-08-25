25 августа 2018, 23:04

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане

Подземный толчок зафиксирован сегодня в Кайтакском районе Дагестана. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным МЧС, эпицентр землетрясения находился на глубине 20 километров. Информация о сейсмособытии поступила спасателям в 15.25 мск.

"Сообщений от населения о разрушениях, жертвах и пострадавших не поступало", - проинформировало ГУ МЧС по Дагестану на своем официальном сайте.

"Кавказский узел" ранее писал о землетрясении в Дагестане 24 августа. Подземный толчок магнитудой 3,1 был зарегистрирован в Дахадаевском районе. Информации о пострадавших также не было.

Примечание:

"Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края", "Второе землетрясение за сутки произошло в Азербайджане", "Жители Чечни рассказали о последствиях землетрясения".

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