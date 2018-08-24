Землетрясение произошло в Дагестане

24 августа 2018, 08:19

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Дахадаевском районе Дагестана. Информации о пострадавших нет.

Сейсмособытие произошло сегодня в 03.50 мск.

Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от села Кули на глубине двух километров. Магнитуда составила 3,1, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 августа в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 2,7. Подземный толчок был зарегистрирован в Тляратинском районе. Информации о жертвах и разрушениях также не было.