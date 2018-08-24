24 августа 2018, 08:19
Землетрясение произошло в Дагестане
Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Дахадаевском районе Дагестана. Информации о пострадавших нет.
Сейсмособытие произошло сегодня в 03.50 мск.
Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от села Кули на глубине двух километров. Магнитуда составила 3,1, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
"Кавказский узел" ранее писал, что 11 августа в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 2,7. Подземный толчок был зарегистрирован в Тляратинском районе. Информации о жертвах и разрушениях также не было.
"Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края", "Второе землетрясение за сутки произошло в Азербайджане", "Жители Чечни рассказали о последствиях землетрясения".
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Землетрясение произошло в Дагестане
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