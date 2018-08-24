24 августа 2018, 08:19

Землетрясение произошло в Дагестане

Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Дахадаевском районе Дагестана. Информации о пострадавших нет.

Сейсмособытие произошло сегодня в 03.50 мск.

Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от села Кули на глубине двух километров. Магнитуда составила 3,1, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 августа в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 2,7. Подземный толчок был зарегистрирован в Тляратинском районе. Информации о жертвах и разрушениях также не было.

Примечание:

"Землетрясение произошло у побережья Краснодарского края", "Второе землетрясение за сутки произошло в Азербайджане", "Жители Чечни рассказали о последствиях землетрясения".

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  • Владельцы пастушьих домиков на перевале Аишхо требуют передать им в собственность земли предков

    Администрация Сочинского национального парка обязала владельцев летних домиков демонтировать их до 1 сентября, объяснив свое требование необходимостью выполнить предписание Росприроднадзора. Потомки пастухов, которые много лет ведут хозяйство на склоне горы Аишхо, собрали 1,5 тысячи подписей под требованием остановить снос построек и передать им в собственность земли их предков. Петицию в администрацию президента России лично доставит один из активистов, сообщили местные жители.

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