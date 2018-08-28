Дома жителей Азербайджана повреждены при землетрясении

Два подземных толчка были зафиксированы сегодня вечером на территории Лерикского района Азербайджана. Информации о жертвах не поступало, однако на некоторых домах появились трещины.

По данным сейсмологов, первый толчок магнитудой магнитудой 5,1 произошел в 16:57 по местному времени (15.57 мск) , второй - в 17.01 по местному времени (16.01 мск) магнитудой 3,7.

Первый очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров, глубина залегания второго - 12 километров под землей, эпицентр землетрясения находился на территории Лерикского района, сообщил сегодня Центр сейсмологической службы Азербайджана.