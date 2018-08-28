28 августа 2018, 22:56
Дома жителей Азербайджана повреждены при землетрясении
Два подземных толчка были зафиксированы сегодня вечером на территории Лерикского района Азербайджана. Информации о жертвах не поступало, однако на некоторых домах появились трещины.
По данным сейсмологов, первый толчок магнитудой магнитудой 5,1 произошел в 16:57 по местному времени (15.57 мск) , второй - в 17.01 по местному времени (16.01 мск) магнитудой 3,7.
Первый очаг землетрясения залегал на глубине 15 километров, глубина залегания второго - 12 километров под землей, эпицентр землетрясения находился на территории Лерикского района, сообщил сегодня Центр сейсмологической службы Азербайджана.
В эпицентре землетрясение ощущалось выше пяти баллов, менее интенсивные толчки почувствовали жители соседних районов - Лянкяранского, Масаллинского, Астаринского, Лерикского, Билясуварского и Сальянского, сообщает "Спутник-Азербайджан".
Из-за землетрясения на некоторых старых домах в Лерикском и Лянкяранском районах появились трещины, серьезных разрушений не зафиксировано, передает южное бюро Report.
Трещины появились на более чем 10 старых домах в селах Бурсулум, Тикебанд, Зувудж, сообщает со ссылкой на заместителя главы Исполнительной власти Лерикского района Хабиля Меликова Trend.
"Кавказский узел" писал, что 25 августа в акватории Каспийского моря произошел подземный толчок магнитудой 3,3, информации о жертвах или разрушениях в ближайшем населенном пункте Сиазань В Азербайджане не поступало.