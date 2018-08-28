Абхазия и Южная Осетия отметили 10-летие признания независимости Россией

28 августа 2018, 23:27

Представители России, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Сирии, Науру и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик посетили праздничные мероприятия по случаю 10-летия признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Помощник президента России Владислав Сурков, посетивший Цхинвал, отметил, что Южная Осетия остается единственной страной, признавшей самопровозглашенные республики Донбасса.

Как писал "Кавказский узел", Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, после вооруженного конфликта с Грузией.

Военные действия на территории Грузии и непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, в который вмешалась Россия, начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, говорится в материале "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", размещенном в разделе "Справочник". Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными РФ.

Путин принял президентов Абхазии и Южной Осетии

24 августа Анатолий Бибилов и Рауль Хаджимба по случаю десятой годовщины признания независимости Южной Осетии и Абхазии побывали в Кремле.

"Несмотря на все сложности, а сложностей всегда много, республика (Южная Осетия. - Прим. "Кавказского узла") развивается, мы стараемся делать все для того, чтобы обеспечить безопасность Республики Южная Осетия, поддержать экономически. И я хотел бы отметить, что растет товарооборот, причем хорошими темпами - по 24-25%. Осуществляются инвестиционные проекты, в том числе в рамках известной поддержки со стороны России", - процитировал в тот же день Владимира Путина на своем сайте "Первый канал" российского телевидения.

За эти десять лет Россия существенно помогла Абхазии, направляя в республику прямые бюджетные инвестиции и финансируя пенсии, заявил на торжествах президент Абхазии Рауль Хаджимба. "Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 миллиардов рублей", - заявил он. При этом глава Абхазии отметил, что в последние годы доля российского финансирования снижается, сообщил 26 августа "Интерфакс".

В Абхазии и Южной Осетии прошли масштабные мероприятия

26 августа в Сухуме прошла ярмарка сельхозпродукции из всех районов Абхазии, а в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка "Праздник признания", где представлены более ста фоторабот, иллюстрирующих исторические события десятилетней давности.

Празднование завершилось вечерним концертом на набережной Махаджиров и салютом, сообщило в тот же день ИА "Абхазия-Информ".

Южная Осетия отметила 10-летие признание независимости Россией историко-театрализованным представлением на стадионе в Цхинвале, которое посмотрели более 10 тысяч зрителей. "Такое масштабное мероприятие проходит в республике впервые. Тысячи разнообразных костюмов были сшиты специально для грандиозного праздничного представление "Южная Осетия - история мужества" - исторической театрализованной реконструкции от времен аланского государства до современного государства Южной Осетии", - сказал помощник президента республики Давид Газзати, передал 26 августа ТАСС.

Музыкально-поэтическую реконструкцию событий августа 2008 года стадион смотрел стоя. "Я плакала во время той части, когда показывали войну 2008 года, оглянулась по сторонам - и увидела, что рыдает весь стадион. Невозможно, даже спустя 10 лет, спокойно вспоминать об этом. Спасибо России, что спасла нас, что признала нашу независимость, мы всегда об этом будем помнить", - процитировало издание жительницу Цхинвала Риту. После представления около тысячи детей образовали на поле живую надпись "Алания Россия".

На праздничные мероприятия в Цхинвал прибыли делегации из России, Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Италии, Сирии и Науру. "Безопасность республики и народ республики защищены авторитетом и мощью РФ", - привело издание слова российского министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, сказанные на торжественном собрании.

Независимость Южной Осетии и Абхазии вслед за Россией признали Никарагуа (2008) и Венесуэла (2009), а также карликовые островные государства Науру (2009) и Тувалу (2011). К ним присоединялось и островное государство Вануату, которое затем отказалось от признания и подписало с Тбилиси договор, в котором признало территориальную целостность Грузии. 31 марта 2014 года МИД Грузии сообщил, что государство Тувалу также отменило решение о признании сепаратистских республик.

Отметим, что 24 августа в Грузии побывала с визитом канцлер Германии Ангела Меркель, которая затронула вопрос территориальной целостности Грузии, назвав ситуацию с Абхазией и Южной Осетией "несправедливостью". Меркель побывала и на линии разграничения с Южной Осетией.

Сурков похвалил Южную Осетию за признание республик Донбасса

Помощник президента России Владислав Сурков, выступивший на праздничных мероприятиях в Цхинвале 26 августа, отметил поддержку Южной Осетией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Южная Осетия — единственное государство, которому хватило смелости, дерзости, честности и верности, чтобы признать независимость Донецка и Луганска", - процитировал Суркова в тот же день "Sputnik-Южная Осетия".

Он подчеркнул, что признание стало не просто символическим жестом. "Финансовая, торговая и экономическая и организационная инфраструктура, которая создана в Южной Осетии для этих двух республик, является фактически "дорогой жизни" в условиях блокады, которую устроил в отношении народа Донбасса киевский режим. Именно эта поддержка позволила удержать экономику ДНР и ЛНР на плаву и позволит им жить достойно", - приводит слова Владислава Суркова издание.

Именно сотрудничество с Южной Осетией позволяет самопровозглашенным ЛНР и ДНР вести текущий торгово-экономический обмен с Россией, со ссылкой на политолога Олега Неменского сообщила 7 февраля "Экономика сегодня".

Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость после того, как Россия присоединила к себе Крым. Власти Украины начали силовую операцию против вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "Кавказский узел" отслеживает влияние событий на Украине на южные регионы России на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

27 августа президент Анатолий Бибилов встретился в Цхинвале с исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. "Нас связывает экономическая сфера. Уверен, что в ближайшее время мы подпишем межгосударственный договор и наладим дипломатические отношения. Южная Осетия всегда будет рядом с братским народом", – приводятся слова Бибилова на официальном сайте президента Южной Осетии.