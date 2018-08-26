Организаторы митинга за прямые выборы главы Ингушетии отказались проводить акцию

26 августа 2018, 06:44

Организаторам митинга за прямые выборы главы Ингушетии не удалось согласовать акцию. Уведомление о намерении провести митинг было получено с опозданием, сообщила пресс-служба правительства республики. Некоторые из активистов все же пришли на анонсированный ранее митинг, однако отказались проводить акцию ввиду присутствия на месте сил Росгвардии и ОМОНа.

Митинг за прямые выборы главы Ингушетии инициативная группа намеревалась провести 25 августа. Однако уведомление о его проведении, поданное в правительство республики, было получено с опозданием, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Уведомление было обнаружено в «ящике доверия», размещенном у входа на территорию здания правительства Республики Ингушетия 24 августа 2018 года в 17.00", - говорится в сообщении.

"На указанных в качестве возможных мест проведения митинга площадках проводятся ремонтные работы, в связи с чем к ним ограничен доступ граждан. При этом в силу позднего получения уведомления правительство Республики Ингушетия не имеет возможности предложить заявителю иную площадку, отвечающую установленным требованиям с учетом заявленного количества участников планируемого митинга (мероприятия), а также обеспечить их безопасность", - говорится в сообщении.

24 августа, накануне намеченного митинга, один из его организаторов, руководитель регионального отделения "Интернациональной партии России" Микаил Хучиев на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видеообращение, в котором призвал сторонников не выходить на митинг. Он объяснил это тем, что "федеральный центр попросил отложить акцию".

"Нам обещано, что наше требование вернуть прямые выборы будет рассмотрено, и что будет принято взвешенное решение", – заверил Хучиев.

Тем не менее в этот день сторонники возвращения прямых выборов собрались в двух местах - возле ДК города Назрани и во дворе ТЦ "Ковчег".

Двор торгового центра был оцеплен полицией, собравшиеся в этом месте решили перейти к ДК, передает корреспондент "Кавказского узла".

Однако возле Дворца культуры также были собраны значительные силы сотрудников правоохранительных органов.

"Весь периметр вокруг ДК со стороны налоговой был оцеплен спецтехникой, под каждым кустом Росгвардия и ОМОН. Вооруженных было больше, чем обычных людей. Поэтому организаторы митинга решили распустить людей во избежание провокаций", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на месте событий публицист Руслан Албаков-Мяршхи.

Напомним, что выборы главы Ингушетии пройдут в сентябре 2018 года. 17 августа президент России внес на рассмотрение парламента Ингушетии список кандидатов на пост руководителя республики. В числе претендентов - действующий глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, зампред комитета Народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев.