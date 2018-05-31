Бойкот имамов не повлиял на положение Евкурова

31 мая 2018, 04:40

Постановление муфтията об отрешении Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины никак не повлияло на рабочий график главы Ингушетии и на его частную жизнь, заявил представитель Евкурова. Массовый бойкот чиновнику его уровня угрожать не может, констатировали правозащитники Магомед Муцольгов и Тимур Акиев.

Как информировал "Кавказский узел", 27 мая муфтият республики постановил отрешить главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. Опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды указали, что оно не имеет религиозного значения. Отрешение от общины как метод порицания в современных условиях бездейственно, указали жители Ингушетии.

Противостояние Евкурова с муфтиятом Ингушетии длится не один год. В марте 2016 года глава республики объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации, но в сентябре 2017 года Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи с устранением нарушений. 15 февраля 2018 года Евкуров заявил, что проповеди будут контролироваться на предмет политизации при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях. Муфтият Ингушетии счел это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников и пригрозил Евкурову шариатским судом.

Согласно решению муфтията Ингушетии, отрешенный от общины человек не может быть приглашен на такие мероприятия, как свадьба или похороны, однако 29 мая Евкуров посетил похороны матери предпринимателя, президента компании "Группа Акрополь", бывшего член Совета Федерации РФ Ахмета Паланкоева.

"Решение [муфтията] ни на что не влияет, об этом заявил сам Евкуров. На похоронах никто от Евкурова не отрекся", - сказал представитель главы Ингушетии корреспонденту "Кавказского узла".

Евкуров присутствовал на похоронах матери Паланкоева, но последний является "особо приближенным человеком к главе республики", отметил руководитель ингушской правозащитной организации "Машр", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

"Разумеется, бойкот вряд ли отразится на работе Евкурова - у него, как у главы республики, есть почитатели. В Ингушетии множество людей, не готовых отказаться от Евкурова. Человек наделен высшей светской властью. [...] У того, кто раздает тендеры и чьи указания беспрекословно выполняют спецслужбы, всегда найдутся сторонники, они не порвут связи с человеком", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Принятое муфтиятом решение не является исламским наказанием, подтвердил он. "Это одно из народных, ингушских правил. От Евкурова отказалась часть общества, включающая в себя духовенство. В Ингушетии, к примеру, есть возможность изгнания из села маргинальных личностей, таких как торговцы наркотиками", - сказал Муцольгов.

По его информации, бойкот Евкурова поддержали порядка 50 наиболее активных мусульманских проповедников, что составляет от четверти до трети всех ингушских имамов.

Отрешение Евкурова от общины - политический акт перед выборами главы Ингушетии, которые пройдут осенью 2018 года, указал ранее "Кавказскому узлу" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. В кулуарах Петербургского международного экономического форума 24 мая Евкуров заявил, что он готов в очередной раз возглавить Ингушетию, если президент России предложит его кандидатуру для голосования в парламенте, сообщила газета "Ингушетия".

Решение муфтията никак не повлияло на повседневную жизнь жителей Ингушетии, сообщил руководитель отделения Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии Тимур Акиев.

"Согласно моему субъективному мнению, решение никак не отразилось на жителях Ингушетии" - сказал Акиев. Он подтвердил, что Евкуров побывал на похоронах, и отметил, что вместе с ним мероприятие посетили авторитетные мусульманские деятели, в частности, советник по делам религии при главе Ингушетии Ахмед Пошев и бывший муфтий Ингушетии, советник Евкурова Магомед Албогачиев.

"Оба эти человека имеют серьезный вес в Ингушетии", - указал правозащитник. Если эти персоны "считают возможным поддерживать отношения с Евкуровым в религиозном и политическом смыслах", то значительная часть населения пренебрежет решением муфтията, заключил Акиев.

Согласно ингушским обычаям, отрешенному от общины человеку не воспрещается посещение мероприятий. Отказаться от общения с Евкуровым и его семьей обязаны в первую очередь те, кто объявил о его отрешении, пояснил заместитель кадия Ингушетии Магомед Хаштыров, зачитавший на заседании муфтията 27 мая его решение.

При этом Хаштыров отметил, что семья Паланкоева тесно связана с мусульманским обществом и "очень уважаема в республике".

"Евкуров имеет право беспрепятственно посещать любые мероприятия, в том числе мечеть, однако на них ему могут выказать недовольство. Отречение подразумевает, что никто не придет на мероприятие, организованное Евкуровым, он же может посещать любые мероприятия", - сказал Хаштыров.

Практика отрешения от мусульманского общества описывается в Коране и популярна в Ингушетии до сих пор, указал он.

"В один из походов пророка Мухаммеда несколько сподвижников отказались исполнять указания пророка и решили не продолжать путь. Эти сподвижники были отлучены от общества на 50 дней - до тех пор, пока Аллах не сказал, что покаяния приняты и сподвижники могут вернуться в общество. Отрешению могут быть подвержены любые жители Ингушетии в каждом населенном пункте в случае, если нарушают общественную безопасность, торгуют наркотиками. Решение не предусматривает изгнания или изъятия собственности - лишь отказ в общении", - сказал Хаштыров корреспонденту "Кавказского узла".