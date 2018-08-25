Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю

25 августа 2018, 13:01

Подразделения азербайджанской армии с 19 по 25 августа сделали более 2500 выстрелов по позициям Армии обороны, заявило военное ведомство Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" сообщал, что с 12 по 18 августа Нагорный Карабах зафиксировал 170 обстрелов со стороны Азербайджана.

За еще семь дней Азербайджан нарушил перемирие еще 200 раз, применив при этом различное стрелковое оружие, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"Передовые подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха в основном воздержались от ответных действий", - цитирует сообщение ведомства корреспондент "Кавказского узла". В министерстве обороны не уточнили, открывали ли солдаты Нагорного Карабаха огонь по позициям Азербайджана.

Минобороны Азербайджана к 13.00 мск 25 августа не разместило на своем сайте комментариев относительно данного заявления. Однако ведомство ежедневно информирует об обстрелах со стороны Армении и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха. По подсчетам "Кавказского узла", за неделю с 19 по 25 августа Азербайджан насчитал 609 нарушений перемирия противником. Только за минувшие сутки таких случаев, по данным азербайджанской стороны, было 95.

Стороны карабахского конфликта объявили о перемирии после обострения конфликта, которое продолжалось со 2 по 5 апреля 2016 года, сообщается в опубликованном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет после заключения перемирия обстрелы в зоне конфликта продолжались ежедневно, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", подготовленной "Кавказским узлом".

Отметим, что 24 августа государственная служба по чрезвычайным ситуациям впервые провела в Нагорном Карабахе учения гражданской обороны на случай авиаудара. Звуки сирен напомнили о страшных временах первой карабахской войны, отметили жители Степанакерта. Однако некоторые из них признались, что даже не подумали пойти в убежище, так как уверенно чувствуют себя под защитой армии.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Кроме того, в разделе "Справочник" содержатся материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".