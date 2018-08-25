Жители Нагорного Карабаха впервые приняли участие в учениях на случай авиаудара

25 августа 2018, 03:11

Впервые в Нагорном Карабахе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям провели учения гражданской обороны на случай авиаудара. Звуки сирен напомнили о страшных временах первой карабахской войны, отметили жители Степанакерта. Однако некоторые из них признались, что даже не подумали пойти в убежище, так как чувствуют себя уверенно под защитой армии.

Сирена воздушной тревоги прозвучала в Степанакерте и во всех населенных пунктах Нагорного Карабаха в 11.00 по местному времени (10.00 мск). Посредством громкоговорителей жителей предупредили об учениях. Завершились они спустя полчаса объявлением отбой воздушной тревоги, передает корреспондент "Кавказского узла".

О предстоящих учениях население Нагорного Карабаха предупредили за несколько дней при помощи объявлений в средствах массовой информации и рассылки смс. В сообщениях также указывалось, как должны вести себя люди в случае воздушной тревоги, и что нужно брать с собой в ближайшее защитное сооружение – подвал дома, цокольное помещение здания или убежище.

«Итог, насколько были эффективны учения по гражданской обороне в случае авиаудара, будет подведен после того, как будут изучены действия как населения, так и ведомств», - заявил местному Общественному телевидению сотрудник МЧС Нагорного Карабаха Феликс Багдасарян.

«Это ситуация, которая в реальности касается каждого, и необходима ответственная плановая работа всех систем», - заявил журналистам госминистр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян.

На примере детских садов в Степанакерте было видно, что работники готовы оперативно организовать переход детей в убежище, а также то, что взрослые жильцы домов хорошо представляют себе, как обезопасить детей, сказала журналистам министр образования Нагорного Карабаха Нарине Агабалян.

Воздушная тревога напомнила о тех страшных днях первой карабахской войны в 90-х годах, призналась корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Цовинар Саркисян.

«Тогда авиаудары полностью разрушили Степанакерт. Было много жертв, люди месяцами не выходили из подвалов. Не дай Бог, чтобы это повторилось, и чтобы наши внуки не увидели тот ужас, что пережили мы. Но уроки гражданской обороны необходимы, потому что мы живем в нестабильное время», - сказала женщина.

43-летняя жительница Степанакерта Марина Григорян заявила, что звуки сирены ее не потревожили, и она даже не подумала пойти в укрытие.

«Я спокойно отнеслась к сирене... Теперь у нас есть армия, ПВО, потому я спокойно осталась дома закатывать запасы на зиму», - сказала Григорян.

Артур Оганян отметил, что опасность, что могут быть авиаудары, есть всегда. При этом он отметил, что необходимо, чтобы государство выделяло больше денег на обустройство укрытий и убежищ для населения.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".