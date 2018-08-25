Азербайджан насчитал 95 обстрелов с армянской стороны

25 августа 2018, 10:01

Военнослужащие Армении с 24 по 25 августа 95 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения войск, применив крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" информировал, что с 23 по 24 августа Азербайджан зафиксировал 86 обстрелов своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 95 раз", - утверждается в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись как с приграничной территории Армении, так и с позиций, расположеных на территориях, которые Азербайджан считает оккупированными.

Военые ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10:01 мск 25 августа не опубликовали на своих сайтах комментариев относительно данного заявления.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

За новостями о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" следит на тематической странице "Карабах: худой мир или война".