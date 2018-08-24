Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничных районах

24 августа 2018, 09:18

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в трех селах приграничных с Арменией районов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 23 августа Азербайджан заявил о 87 обстрелах с армянской стороны за сутки. Ранее Нагорный Карабах насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 12 по 18 августа.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 86 раз", - сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым Газахского района, Мунджуглу Товузского района, Заманлы Гедабекского района.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии. Несмотря на это, противостояние так и не было остановлено, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война" .