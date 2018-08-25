Жители двух кубанских сел выступили против открытия мусорного полигона

25 августа 2018, 05:15

Строительство мусорного полигона в выработанном щебеночном карьере на горе Невеб грозит загрязнением реки Туапсе, на которой находятся водозаборы нескольких населенных пунктов, считают жители сел Кривенковское и Кирпичное. Местные власти пообещали не допустить строительства полигона. Свалка в Кривенковском не предусмотрена генпланом района и схемой территориального планирования, поэтому полигон не сможет получить лицензию, полагает эколог Евгений Витишко.

Планы по подготовке площадки под мусорный полигон в выработанном щебеночном карьере на горе Невеб стали известны местным жителям случайно, рассказал 24 августа корреспонденту "Кавказского узла" активист из села Кривенковское Максим Решетников.

"Человек из Кирпичного на карьере работает, он кому-то рассказал. Мы поехали, а там уже стоит установка по ручной сортировке мусора, контейнер", - сказал Решетников.

По его словам, территория, где планируется создание мусорного полигона, закрытая и попасть туда невозможно, поэтому местные жители следят за строительством издалека. При этом в Интернете был обнаружен тендер на проектирование полигона ТБО в Кривенковском, где заказчиком значится компания из Ростова-на-Дону. После этого местные жители начали сбор подписей под обращением к губернатору, председателю законодательного собрания области, главе Туапсинского района, ходили по домам, оставляли подписные листы в магазинах. В итоге за несколько дней было собрано 700 подписей, сообщил активист.

На письмо отреагировала районная администрация, которая обратилась к разработчику карьера, а тот сообщил, что участок у него в аренде на 49 лет, а в 2016 году он от него отделил участок и передал его в аренду под свалку другой фирме, рассказал Решетников. По его словам, ответа из законодательного собрания Кубани местные жители не получили, из регионального министерства ЖКХ пришел ответ, что в соответствии со схемой территориального планирования пунктов размещения ТБО в этом районе не предусмотрено, на место приезжал представитель администрации края, пообещал разобраться.

"Эта проблема в виде свалки касается двух населенных пунктов - Кривенковское и Кирпичное, у нас 2800 человек проживает и 1200 человек там. У нас здесь наводнения частые, вода резко поднимается... и пошло все в реку Туапсе, а по ней линии водозабора идут", - рассказал Решетников.

По его словам, руководство карьера встречалось с местными жителями и пыталось уговорить их, доказывая, что свалка будет оборудована в соответствии со всеми требованиями законодательства. "Когда поняли, что мы против, так и сказали, что... устроим голосование по всему Туапсинскому району, весь район будет "за", а вас здесь никто не спрашивает", - отметил активист.

Сейчас мусор из Кривенковского увозят на свалку в Лермонтово, вывоз мусора стоит 92 рубля с человека в месяц, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Жители села опасаются загрязнения воды от мусорного полигона

Местные жители намерены остановить строительство полигона на горе, отметил депутат думы Георгиевского сельского поселения, в состав которого входят Кривенковское и Кирпичное, Денис Глушков. "Мы не верим в экологически чистую свалку, все это будет гореть, а мы будем задыхаться. Сейчас изучаем опыт борьбы со свалками в других населенных пунктах. Мы боремся несколько лет за реконструкцию водопровода, но опыта борьбы такого масштаба у нас нет", - сказал Глушков "Кавказскому узлу".

По его словам, в 1990-х годах в Кривенковском был водопровод, потом он вышел из строя, но у сельского поселения нет средств на его реконструкцию. "Раньше у нас был процветающий поселок, был большой строительно-монтажный поселок, вода в каждом доме, даже цирк свой был... Работы нет, все в Туапсе работают, подсобное хозяйство мелкое, для себя, когда-то были сады, сейчас ничего нет", - поведал он.

Жительница Кривенковского Галина Сагин рассказала "Кавказскому узлу", что сейчас местные жители берут воду из колодцев, которые пришлось вырыть каждому после того, как водопровод вышел из строя, и есть опасения, что планируемая свалка загрязнит грунтовые воды, и вода в колодцах станет не пригодной для питья.

Жительница села Кирпичное Лидия Потапова сообщила "Кавказскому узлу", что местные жители выступают против строительства полигона. "У нас здесь уникальные места, водопады, пока еще чистые горные реки, здесь нужно развивать туризм, а не строить мусорные полигоны. В июле туда уже завозили мусор и закапывали его, я летом сплю на улице, дышать было нечем. Представляете, что будет, если сюда повезут мусор ежедневно?" - сказала она.

Власти обещают не допустить размещения мусорного полигона на горе

Глава администрации Георгиевского сельского поселения Инвербий Коджешау рассказал, что недовольство местных жителей разделяет сельская и районная власти.

"Будем бороться совместно с администрацией района. Район поддерживает. Меня никто не ставил в известность, меня никто не предупреждал о том, что здесь будет свалка. Она не входит в утвержденный план. Обращение с мусором – это зона ответственности района, у меня никаких полномочий в этом плане нет", - сообщил Коджешау "Кавказскому узлу".

Заместитель главы администрации Туапсинского района Елена Балантаева заявила, что районная власть не допустит размещения мусорного полигона на горе Невеб, и подтвердила, что ростовская фирма ООО "Южный город" арендовала земельный участок, где уже установлен блок для сортировки мусора.

"Приём отходов там пока не ведется. Юридическая процедура, необходимая для начала работы, включает общественные обсуждения, государственную экологическую экспертизу, получение лицензий", - цитирует Балантаеву издание "Черноморье сегодня".

По ее словам, в непосредственной близости от карьера залегают подземные воды. В районе горы Невеб находятся городской водозабор, а также водозаборы сёл Кирпичное, Георгиевское и Кривенковское. "Склоны горы Невеб находятся в зоне санитарной охраны I, II и III поясов городского водозабора, а значит, имеются все основания для принятия запретительных мер. Администрация района передала сведения в краевые управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, министерство ТЭК и ЖКХ, министерство природных ресурсов Краснодарского края", - сообщила Балантаева.

Мусор из Туапсинского района вывозится на свалку в Белореченск, свалку в Лермонтово пытаются легализовать и получить лицензию на ее деятельность, заявила чиновница.

Курортный Туапсинский район не должен стать мусорной столицей

Никаких зон, предполагающих размещение ТБО в районе горы Невеб, не предусмотрено схемой территориального планирования. В соответствии с генпланом Георгиевского сельского поселения, который был принят в 2010 году, гора Невеб обозначена как земли промышленности, рассказал эколог Евгений Витишко "Кавказскому узлу".

"У собственника щебзавода и карьера лицензия на недропользование, а не на складирование и утилизацию ТБО. И думаю, они получить лицензию на свалку не должны. В общую схему вывоза ТБО по Краснодарскому краю эта территория тоже никак не попадает", - считает Витишко.

По его информации, компания, которая планирует складировать мусор на горе Невеб, должна пройти госэкспертизу федерального уровня и процедуру общественных слушаний. "Я вижу, что сейчас нет никаких законных предпосылок для возникновения этого полигона", - отметил Витишко.

Он уверен, что лицензия появиться не может до внесения изменений в градостроительные документы и в схемы планирования. По словам эколога, в проектной документации на проведение тендера сказано, что полигон на горе может принимать 800 тысяч кубометров мусора в год.

"Это большой объем, в принципе, он закрывает всю Белореченскую зону и превышает даже проектируемый завод по сжиганию ТБО в Сочи... Откуда появится дополнительный мусор, я не знаю. В нашу зону входит Геленджикский, Горячеключевской, Туапсинский, Сочинский районы, возможно, повезут с Апшеронска, из Белореченска. Это неправильно. Туапсинский район – это курорт регионального значения", - отметил Витишко.

"Кавказский узел" информировал, что 13 февраля правительственная комиссия по вопросам обращения с отходами производства и потребления поддержала проект по строительству мусоросжигательного завода в Сочи. Строительством завода займется консорциум "Ростехнологии–инвест", объем инвестиций составит 23 миллиарда рублей. Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тысяч тонн в год появится в городе к концу 2021 года.

Представители компании "Южный город" и руководство Кривенковского щебеночного карьера отказались прокомментировать "Кавказскому узлу" ситуацию вокруг организации мусорного полигона на горе Невеб.