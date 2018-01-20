Сочинцы пригрозили перекрыть несанкционированную свалку

20 января 2018, 10:14

Жители Центрального района Сочи повторно обратились в прокуратуру, отрицающую, что в районе ТЦ "Олимп" продолжает действовать свалка, закрытая Росприроднадзором. Они заявили, что сами будут останавливать мусоровозы, если ведомство и городские власти не примут никаких мер.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2017 года участники схода в Сочи потребовали пресечь складирование мусора на стихийно образовавшейся свалке на улице Пригородной. Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил "Кавказскому узлу", что свалка временная и будет ликвидирована до Нового года.

Сообщение о завалах мусора в опасной близости от жилых домов, садовых товариществ, лесопарковой полосы и торгового центра "Олимп" поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Мусор складируется на территории муниципального предприятия "Сочитеплоэнерго", написал автор сообщения.

Жители сочинских улиц Транспортная, Шаумяна, Дагомысская и Пригородная еще до Нового года обратились в прокуратуру с коллективным письмом о незаконной свалке в районе ТЦ "Олимп", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ашот Нубарян. По его словам, 16 января он получил ответ надзорного органа, в котором утверждается, что свалка закрыта. "Деятельность по ввозу твердых коммунальных отходов на вышеуказанный земельный участок в настоящее время АО «САХ» не осуществляется. С учетом изложенного, оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется", - процитировал Нубарян письмо прокурора.

Чтобы убедить прокуратуру, жители снимают мусоровозы на видео, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из местных активистов Владимир Маслаков. "Мусор, который должны были вывезти до Нового года, не только не вывозится, но продолжает завозиться. Сегодня только за три часа нами на видео было зафиксировано 50 КамАЗов с бытовым мусором!" - сообщил он 19 января.

По его словам, в тот же день местные жители передали эту информацию сочинскому прокурору Игорю Грязнову, потребовав принять срочные меры. В противном случае жители пригрозили самостоятельно пресечь несанкционированный вывоз мусора на свалку.

Росприроднадзор постановил закрыть свалку и передал материалы о ней в прокуратуру, после чего ведомство 8 декабря 2017 года подало против МУП "САХ" иск о закрытии свалки и вывозе всего мусора, сообщила начальник сочинского отдела федерального экологического надзора Елена Кравченко. "Заявление находится в суде Центрального района и еще не рассмотрено. Наше ведомство к участию не приглашалось", - добавила она.

В прокуратуре Центрального района Сочи "Кавказскому узлу" подтвердили, что иск находится в суде, но не смогли назвать дату, когда он будет рассмотрен.

"Суды - дело долгое. Люди должны сами самоорганизоваться и не только считать машины, которые вываливают мусор возле их домов, но и заблокировать им проезд на эти свалки, если власти никаких мер не принимают", - считает лидер Общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук.

Свалки расположены в охранной зоне

"Свалка образовалась уже с четырехэтажный дом, большие трактора ее прессуют и не думают вывозить мусор. Мусор завозят на две свалки - на авторынок и на теплостанцию. Власти мер никаких не принимают", - рассказал "Кавказскому узлу" активист Игорь Каменский, владелец участка в садовом товариществе "Автомобилист", расположенном рядом с одной из свалок. По его словам, машины МУП "САХ" возят мусор на свалки ежедневно с 6 часов утра до 23:00.

Он отметил, что согласно утвержденному градостроительному плану территория Центрального района в районе котельной №14 с прилегающей к ней малоэтажной жилой застройкой и торговым центром входит во вторую зону горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения. Свалка появилась здесь без общественных слушаний и оценки воздействия такого объекта на окружающую среду, отметил Каменский.

Жидкий фильтрат, стекающий с отходов, попадает в коллектор, загрязняя реку Сочи и Черное море в районе городских пляжей. Сочинцы, живущие в районе свалки, обращаются к врачам с жалобами на плохое самочувствие, тошноту от распространяющегося в воздухе зловония, сообщил Игорь Каменский.

Местные жители пожаловались на невыносимое соседство со свалками

Жительница улицы Шаумяна Юлия Покладнева указала на то, что в районе много садовых участков. "Получается, что мы выращиваем ядовитые продукты. Наши сады - это большое подспорье в нашей жизни. Но получается, что эта свалка лишила нас питания. Мы боимся погибнуть. И прокуратура не видит никаких нарушений", - сказала женщина.

По ее словам, местные жители обратили внимание на невыносимый запах в районе ТЦ "Олимп" еще летом 2017 года. "Мы стали разбираться, и обнаружили, что власти организовали в районе торгового центра свалку. В это же время появилась свалка в районе авторынка. К ноябрю непосредственно между нашими домами образовалась еще и третья свалка. То есть мы оказались зажатыми между мусорными свалками. Только по одной улице Транспортной мы обнаружили пять таких свалок! Ехать по этой улице невозможно в машине с закрытыми окнами! Представляете, что творится в наших домах?" - сказала она "Кавказскому узлу".

11 января мэрия Сочи сообщила, что начался вывоз мусора со свалки на улице Транспортной, на которую жаловались местные жители.

Покладнева пожаловалась, что из-за неприятного запаха ее ребенок не может гулять на улице: "Дома также невозможно, потому что этот едкий запах проникает везде. По дому по стенам ползают мухи. Их здесь уже целый рой, все стены в мухах".

В опасной близости от несанкционированных свалок на улицах Транспортная, Шаумяна, Дагомысская и Пригородная живут более 500 человек, подсчитал домком многоквартирного дома на улице Шаумяна Андрей Цербе. "Я говорил с людьми. Невозможно так жить. И это очень опасно для здоровья", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Утром невозможно выйти на улицу. Запах невозможный. Крысы одолели, и их травля не помогает", - рассказала "Кавказскому узлу" Людмила Колганова, живущая всего в нескольких десятков метров от свалки на Пригородной улице. Она отметила, что рядом находится торговый центр, где продаются продукты. "Машины по завозу мусора стоят колонами. Никаких мер по устранению опасности для людей не принимается", - добавила она.

В районе невозможно стало ни жить, ни работать, заявила сообщила Светлана Нубарян, жительница улицы Шаумяна и работница торговой ярмарки "Авангард". "Стало полно мух и крыс. Кого только не приглашали, никто не может помочь. Люди болеют", - сказала она "Кавказскому узлу".

"Жилой район отравлен мусорной свалкой. У меня двое детей, и я боюсь за них", - рассказала местная жительница Юлия Селикаева.

Координатор движения "Привет, Сочи" Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 17 января проезжала по Дагомысской улице и, несмотря на закрытые окна машины, почувствовала едкий зловонный запах мусорной свалки. "Я подумала, как люди могут тут вообще находиться? Ведь это грозит различными инфекциями и заболеваниями. Я еле выдержала этот участок дороги", - сказала Елена Негоруца.

По ее мнению, проблему должна решить сортировка мусора в Сочи. 19 января в торгово-промышленной палате прошла уже третья встреча с предпринимателями, занимающимися переработкой вторичного сырья, сообщила координатор "Привет, Сочи". "На встрече речь шла о внедрении раздельного сбора отходов. Присутствовало около 30 человек. Большинство из них предприниматели, занимающиеся переработкой различного сырья - начиная от железа и заканчивая стеклом и картоном", - рассказала она.

Комментариев городских властей и МУП "САХ" относительно заявлений местных жителей не поступало.