12 января 2018, 12:27

Власти Сочи начали ликвидировать свалку в центре города

С площадки на улице Транспортной в Центральном районе Сочи начат вывоз отходов, сообщили 11 января в мэрии города. Чиновники пообещали ликвидировать свалку, на которую пожаловались местные жители, в течение нескольких дней.

Как писал "Кавказский узел" после Нового года на сайте change.org была опубликована петиция "Помогите! Нам нечем дышать!", авторы которой потребовали убрать свалку на улице Транспортной в Сочи за авторынком рядом с жилыми домами.

"Тонны мусора, огромные крысы и ядовитый, отравляющий воздух", - отмечается в петиции, адресованной главе Сочи Анатолию Пахомову и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. По данным на 12.27 мск 12 января, под петицией стояло 4 992 подписи.

В мэрии подтвердили наличие свалки на улице Транспортной и пообещали ее убрать в ближайшие дни.

"В праздничные дни поступление мусора увеличилось в три раза. В обычные дни мы получаем по 550-600 тонн, а в эти дни мы получали до полутора тысяч тонн. Поэтому произошло накопление на перевалочной площадке, которое будет ликвидировано в течение ближайших дней", - заявил 11 января на совещании в администрации Сочи первый заместитель главы города Мугдин Чермит.



По его словам, сейчас вывоз отходов с территории идет в усиленном режиме, задействовано 80 большегрузов, говорится в сообщении от 11 января на сайте администрации Сочи.

К временному накоплению отходов привело то, что полигоны в праздники не работали четыре дня, при этом участок для отходов на Транспортной улице соответствует всем нормам, указано в сообщении мэрии.