Мусорная свалка в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

12 января 2018, 12:27

Власти Сочи начали ликвидировать свалку в центре города

С площадки на улице Транспортной в Центральном районе Сочи начат вывоз отходов, сообщили 11 января в мэрии города. Чиновники пообещали ликвидировать свалку, на которую пожаловались местные жители, в течение нескольких дней.

Как писал "Кавказский узел" после Нового года на сайте change.org была опубликована петиция "Помогите! Нам нечем дышать!", авторы которой потребовали убрать свалку на улице Транспортной в Сочи за авторынком рядом с жилыми домами.

"Тонны мусора, огромные крысы и ядовитый, отравляющий воздух", - отмечается в петиции, адресованной главе Сочи Анатолию Пахомову и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. По данным на 12.27 мск 12 января, под петицией стояло 4 992 подписи.

В мэрии подтвердили наличие свалки на улице Транспортной и пообещали ее убрать в ближайшие дни.

"В праздничные дни поступление мусора увеличилось в три раза. В обычные дни мы получаем по 550-600 тонн, а в эти дни мы получали до полутора тысяч тонн. Поэтому произошло накопление на перевалочной площадке, которое будет ликвидировано в течение ближайших дней", - заявил 11 января на совещании в администрации Сочи первый заместитель главы города Мугдин Чермит.

По его словам, сейчас вывоз отходов с территории идет в усиленном режиме, задействовано 80 большегрузов, говорится в сообщении от 11 января на сайте администрации Сочи.

К временному накоплению отходов привело то, что полигоны в праздники не работали четыре дня, при этом участок для отходов на Транспортной улице соответствует всем нормам, указано в сообщении мэрии.

 

Примечание:

"Жители Сочи потребовали ликвидировать стихийную свалку мусора", "Садоводы в Сочи пожаловались на свалку строительного мусора", "Администрация Кубани не согласилась с требованиями противников застройки Дагомыса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 января 2018, 01:35

  • Защита Хамхоева заявила о затягивании дела

    Магасский районный суд в Ингушетии 12 января продлил на один месяц срок содержания под стражей Альберта Хамхоева, задержанного после нападения на пост ДПС в Яндаре. Следствие до сих пор не допросило свидетелей, некоторые из них уже покинули Ингушетию, заявил адвокат.

13 января 2018, 00:11

  • Защита назвала приговор Мухтарлы политическим заказом

    Суд признал Афгана Мухтарлы виновным на основе сфальсифицированных показаний, а обвинение не учло целый ряд смягчающих обстоятельств, заявили адвокаты журналиста. Приговор Мухтарлы - страшный сигнал другим азербайджанским журналистам в эмиграции, заявила организация "Репортеры без границ".

12 января 2018, 23:00

12 января 2018, 22:57

12 января 2018, 22:11

  • 50 горняков провели пикет в Гуково

    Минпром Ростовской области попросил руководство шахт выдать бывшим сотрудникам "Кингкоула" пайковой уголь, сказал сегодня на акции горняков представитель профсоюза. Член инициативной группы шахтеров сообщила о выплатах долгов по зарплате работникам компании "Алмазная".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей