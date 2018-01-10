10 января 2018, 05:58

Жители Сочи потребовали убрать свалку из центра города

Жители Сочи собирают подписи под петицией о ликвидации свалки на улице Транспортной в Центральном районе города.

На сайте change.org опубликована петиция, авторы которой требуют убрать свалку на улице Транспортной в Сочи.

"В Центральном районе Сочи между торговыми центрами "Олимп", "Семейный Магнит", за авторынком, рядом с жилыми домами организована свалка огромных размеров. Тонны мусора, огромные крысы и ядовитый, отравляющий воздух", - говорится в тексте петиции.

Авторы петиции пишут, что невозможно жить рядом со свалкой, мусор на которую ежедневно свозят десяти мусоровозов.

По данным на 5.55 мск 10 января под петицией, адресованной главе Сочи Анатолию Пахомову и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, стоит 2171 подпись.

"Кавказский узел" неоднократно писал о проблемах со свалками в Сочи. Так, 6 декабря 2017 года жители улицы Пригородной провели сход, на котором потребовали прекратить складирование мусора на стихийной свалке, расположенной в опасной близости от жилых домов.