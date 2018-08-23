23 августа 2018, 16:57

Кубанские альпинисты пропали в горах Северной Осетии

Третьи сутки поисков трех альпинистов из Краснодарского края, пропавших в Ирафском районе, пока не принесли успеха, несмотря на участие авиации, сообщили в МЧС Северной Осетии.

Группа из трех альпинистов совершала восхождение на гору Галдор, однако в установленное время они не вышли на связь. Дата исчезновения альпинистов не сообщается, однако руководитель сборов Федерации альпинизма Краснодарского края, которые проходят в северо-осетинском лагере "Комы-арт", обратился за помощью к спасателям 20 августа.

"21 августа к работам была привлечена авиация МЧС России. Был произведен облет местности и визуальный осмотр возможных мест нахождения группы", - говорится в сообщении опубликованном сегодня на сайте Главного управления МЧС в Северной Осетии. 

Поиски с привлечением авиации продолжатся, если позволят погодные условия, уточнили в ведомстве. 

В МЧС республики также уточнили, что 22 августа в Ирафский район выдвинулась группа из пяти спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда. К ним присоединилась специалисты из Дагестана, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края. В поисковых работах принимают участие "22 человека и 5 единиц техники".

По состоянию на 16.40 на сайте Федерации альпинизма Краснодарского края нет информации о ходе поисков пропавшей группе. Также соответствующая информация отсутствует и на странице федерации в социальной сети "Вконтакте". 

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что двое альпинистов пострадали от удара молнии на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Информация об инциденте поступила в среду, 22 августа. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Ирафского района Северной Осетии - в селе Чикола - осадков не предвидится, температура воздуха +25 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду, ожидается переменная облачность. Ночью температура понизится до +17, ветер усилится до 4 м/с, без осадков. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Тело погибшего на Казбеке альпиниста передано полиции", " "Украинский альпинист погиб в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Московской области эвакуирован с Эльбруса". 

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