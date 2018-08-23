Кадыров поставил правозащитников в один ряд с боевиками

23 августа 2018, 11:36

Рамзан Кадыров назвал врагами жителей Чечни правозащитников, критиковавших работу силовиков после серии нападений в республике.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа произошла серия нападений на силовиков в Чечне. Нападения были совершены в Шалинском районе и в Грозном. По данным силовиков, четверо боевиков были убиты, а пятый получил ранение при неудачной попытке самоподрыва и позднее умер в больнице. Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за все нападения.

Старшему из участников нападения на силовиков в Чечне было 18 лет, остальным - от 11 до 17 лет, сообщил источник в правоохранительных органах. Это подтвердило вывод "Кавказского узла" об омоложении подполья, сделанный в материале "Кавказского узла" "Чеченское подполье растет, но молодеет".

"Уже нет никаких сомнений, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа", - написал поздно вечером 22 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Рамзан Кадыров.

Он высказал мнение, что вербовщики намеренно привлекли детей для совершения нападения на полицейских и выступил с предостережением в адрес тех, кто, по его словам, сочувствует или оказывает помощь боевикам, отметив, что таким людям "нет места в Чечне". "Скажу честно: мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу", - отметил Кадыров.

По его мнению, "привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный характер". "Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребёнке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника", - написал Рамзан Кадыров.

При этом он подчеркнул, что "родители несут персональную ответственность за действия своих детей". "Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния,.. пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств. Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно", - указал глава Чечни.

Отец предполагаемого организатора атаки 18-летнего Магомеда Мусаева в эфире местного телеканала "проклял своего сына и тех, кто встал на путь террора".

Говоря о правозащитниках, он отметил: "Такие деятели пусть обходят Чечню стороной".

В своем выступлении на встрече с руководящим и командным составом МВД Чечни он еще резче высказался насчет правозащитников. Говоря на чеченском языке о террористах, он по-русски заявил, что "правозащитник хуже них".

"Или они меня убьют, или им запрет на нашей территории, потому что они мешают мирно жить нашему народу", - заявил Кадыров на видео со встречи, которое он выложил также 22 августа вечером на той же странице в соцсети.

"Тот, кто поддерживает это направление (критику силовиков. - Прим. "Кавказского узла") – правозащитник, ОБСЕ, ООН - он враг номер 1… [Они] не согласны даже с тем, что отец проклял сына. Некоторые «правозащитники» спрашивают, почему мы возлагаем коллективную ответственность? А с кого спрашивать?" - цитирует прозвучавшие на чеченском слова Кадырова в эфире ЧГТРК "Грозный" 22 августа корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что после серии атак 20 августа в Чечне, как заявила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, решено активизировать профилактическую работу с подростками, которые находятся в "группе риска". После этого правозащитники председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов высказали мнение, что за серией нападений в Чечне последует жесткая реакция власти и меры, подобные тем, которые прошли после атак на силовиков в декабре 2016 года.

17 декабря 2016 года в Грозном были совершены нападения на полицейских. В ходе масштабной спецоперации, развернутой после этой атаки, были убиты семь предполагаемых боевиков и задержаны еще четверо. В июле 2017 года "Новая газета" сообщила о внесудебной казни 27 человек, задержанных в январе в связи с этой атакой на силовиков.

При этом Светлана Ганнушкина подчеркивает, что нет оправдания терроризму. "Ни в коем случае нельзя это [атаку на силовиков 20 августа] оправдать, но нападения были ожидаемы с учетом того, как [силовики] себя ведут в республике", - заявила она 21 августа корреспонденту "Кавказского узла".

Еще в 2016 году правозащитники назвали отказ от "мягкой силы" причиной нестабильности на Северном Кавказе. Как заявляла тогда Светлана Ганнушкина, в Чечне в ходе многолетней борьбы с сепаратистами, а потом с террористическим подпольем с помощью методов государственного террора было построено по сути тоталитарное "государство в государстве", и "лекарство оказалось хуже болезни".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

