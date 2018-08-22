Ростовчанин Ян Сидоров признан политзаключенным

22 августа 2018, 18:21

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным ростовского студента Яна Сидорова, обвиненного в покушении на организацию массовых беспорядков, и потребовал освободить его.

Как информировал "Кавказский узел", житель Ростова-на-Дону Ян Сидоров, арестованный после акции протеста 5 ноября 2017 года, в июле объявлял голодовку в СИЗО. Сидоров считает уголовное дело против него сфабрикованным и обратился с заявлением в адрес уполномоченного по правам человека и областной прокуратуры. Представители Генпрокуратуры в Москве выслушали аргументы в защиту Сидорова, у семьи появилась надежда на объективное расследование, сообщил 21 июля дед оппозиционера "Кавказскому узлу".

На площади Советов в Ростове-на-Дону 5 ноября 2017 года были задержаны 13 протестующих. По версии следствия, акцию организовали местные жители Владислав Мордасов и Ян Сидоров. Как утверждается, они являются администраторами Telegram-чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону", в котором обсуждались планы организации массовых беспорядков. Мордасов и Сидоров, по версии следствия, являются сторонниками оппозиционера Вячеслава Мальцева. Родственники отрицают связь Мордасова и Сидорова с Мальцевым.

Ян Сидоров вместе с еще двумя активистами, Мордасовым и Вячеславом Шамшиным, обвинен в покушении на организацию массовых беспорядков и участие в них. Правозащитники предполагают, что Шамшина силовики насильно привели на место сорванной акции протеста и оформили его задержание, тогда как он не был знаком с Мордасовым и Сидоровым.

Попавшие в распоряжение правозащитников материалы дела не доказывают наличие в действиях Сидорова и двух других обвиняемых преступного умысла. "Следствие не может представить никаких материальных свидетельств того, что обвиняемые действительно пытались организовать массовые беспорядки или хотя бы планировали их", - говорится в сегодняшнем сообщении ПЦ "Мемориал", поступившем "Кавказскому узлу".

По оценке правозащитников, Сидоров дал логичные и непротиворечивые показания, отвергнув обвинения. Версия следствия об умысле на организацию массовых беспорядков, представляется неправдоподобной - Сидоров и Мордасов планировали провести мирный пикет, придя на акцию без оружия, с плакатами неэкстремистского содержания и листовками, объективных предпосылок к началу беспорядков в их действиях не было, указывает ПЦ "Мемориал".

Правозащитный центр "Мемориал" признал Яна Сидорова политическим заключенным и потребовал немедленно освободить студента.

Правозащитники не смогли ознакомиться с материалами дела относительно Мордасова и Шамшина, однако с учетом обстоятельств дела Сидорова "Мемориал" с недоверием относится к обвинению в отношении этих активистов.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".