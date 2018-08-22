УФСИН сообщил о прекращении голодовки осужденного за атаку на Нальчик

22 августа 2018, 08:40

Уроженец Кабардино-Балкарии Азамат Ахкубеков, осужденный по делу об атаке боевиков на Нальчик в 2005 году, 14 августа прекратил начатую им 9 августа голодовку, сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Как писал "Кавказский узел", Азамат Ахкубеков приговорен к 16 годам и трем месяцам лишения свободы. Как сообщила 17 августа его жена, 9 августа Ахкубеков объявил голодовку, протестуя против водворения в штрафной изолятор с запретом на молитвы. Комментариев от УФСИН о голодовке осужденного на тот момент не было.

Нападение на Нальчик было совершено 13 октября 2005 года, во время боев погибли 35 силовиков, 14 мирных жителей и 92 человека из числа нападавших. Процесс по делу шел в Верховном суде Кабардино-Балкарии с 2008 года. 23 декабря 2014 года суд приговорил пятерых подсудимых к пожизненному лишению свободы. Большинство осужденных утверждают, что были втянуты в события обманным путем. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

21 августа управление ФСИН России по Республике Саха (Якутия) сообщило, что 8 августа осужденный А., отбывающий уголовное наказание в исправительной колонии, расположенной на территории региона, подал заявление об отказе от приема пищи, а 14 августа - заявление о приеме пищи.

По данным ведомства, осужденный "мотивировал свое решение несогласием с тем, что его в качестве наказания за нарушение установленного порядка отбывания наказания поместили в штрафной изолятор".

В сообщении УФСИН указывается, что руководство колонии провело беседу с осужденным, с ним также работали сотрудники медицинской и психологической служб, а за его состоянием здоровья ежедневно велся медицинский контроль.

"В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном 21 августа на сайте "управление ФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Полностью имя и фамилия осужденного в сообщении не приводится, но речь идет об Азамате Ахкубекове, утверждает портал News.Ykt.Ru.