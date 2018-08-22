Колючая проволока над тюремным ограждением. Фото Нины Тумановой для "Кавказскго узла"

22 августа 2018, 08:40

УФСИН сообщил о прекращении голодовки осужденного за атаку на Нальчик

Уроженец Кабардино-Балкарии Азамат Ахкубеков, осужденный по делу об атаке боевиков на Нальчик в 2005 году, 14 августа прекратил начатую им 9 августа голодовку, сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Как писал "Кавказский узел", Азамат Ахкубеков приговорен к 16 годам и трем месяцам лишения свободы. Как сообщила 17 августа его жена, 9 августа Ахкубеков объявил голодовку, протестуя против водворения в штрафной изолятор с запретом на молитвы. Комментариев от УФСИН о голодовке осужденного на тот момент не было.

Нападение на Нальчик было совершено 13 октября 2005 года, во время боев погибли 35 силовиков, 14 мирных жителей и 92 человека из числа нападавших. Процесс по делу шел в Верховном суде Кабардино-Балкарии с 2008 года. 23 декабря 2014 года суд приговорил пятерых подсудимых к пожизненному лишению свободы. Большинство осужденных утверждают, что были втянуты в события обманным путем. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

21 августа управление ФСИН России по Республике Саха (Якутия) сообщило, что 8 августа осужденный А., отбывающий уголовное наказание в исправительной колонии, расположенной на территории региона, подал заявление об отказе от приема пищи, а 14 августа - заявление о приеме пищи.

По данным ведомства, осужденный "мотивировал свое решение несогласием с тем, что его в качестве наказания за нарушение установленного порядка отбывания наказания поместили в штрафной изолятор".

В сообщении УФСИН указывается, что руководство колонии провело беседу с осужденным, с ним также работали сотрудники медицинской и психологической служб, а за его состоянием здоровья ежедневно велся медицинский контроль.

"В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном 21 августа на сайте "управление ФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Полностью имя и фамилия осужденного в сообщении не приводится, но речь идет об Азамате Ахкубекове, утверждает портал News.Ykt.Ru.

Комментариями от родственников Ахкубекова относительно сообщения о прекращении им голодовки "Кавказский узел" пока не располагает.

Отметим, что в августе 2016 года жалобы Ахкубекова и еще 16 осужденных на пытки, нарушение прав на свободу и несправедливое судебное разбирательство поступили в ЕСПЧ. Еще до приговора, в 2014 году, Азамат Ахкубеков жаловался на условия содержания в СИЗО. После помещения в карцер следственного изолятора он объявил голодовку, которая продолжалась 22 дня.

На "Кавказском узле" опубликован доклад ПЦ "Мемориал", в котором подробно рассмотрены позиция обвинения, сомнительные моменты в доказательствах вины части фигурантов дела и тяжелые условия их содержания под стражей. Во время рассмотрения апелляции на приговор Ахкубеков заявлял о недоказанности своей вины. Обвинение указывало, что в день нападения на Нальчик Ахкубеков "прибыл в лес за поселком Хасанья, где вооружился, и вместе с остальными членами банды ожидал указаний о дальнейших действиях по нападению на правоохранительные органы Нальчика", но потом оставил оружие оставшимся в лесу людям и вернулся домой.

Большой срок, который обвинение потребовало для Ахкубекова, правозащитники связывают с тем, что он регулярно обжаловал действия суда и прокурора, выступая при этом инициатором голодовок и других протестных акций фигурантов дела.

Новости, связанные с темой нападения на Нальчик в 2005 году, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".

Примечание:

"Осужденный за нападение на Нальчик третью неделю голодает в колонии", "Участник нападения на Нальчик пожаловался на преследование в колонии", "Суд отклонил жалобу по иску о раскрытии мест захоронения участников нападения на Нальчик".

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