Осужденный за атаку на Нальчик девятые сутки голодает в колонии

17 августа 2018, 23:59

Уроженец Кабардино-Балкарии Азамат Ахкубеков, осужденный по делу об атаке боевиков на Нальчик в 2005 году, объявил голодовку 9 августа, протестуя против водворения в штрафной изолятор с запретом на молитвы, сообщила сегодня его жена.

Как сообщал "Кавказский узел", Азамат Ахкубеков был приговорен к 17 годам заключения. После рассмотрения его апелляции суд сократил срок заключения Ахкубекову до 16 лет и трех месяцев лишения свободы. В августе 2016 года жалобы Ахкубекова и еще 16 осужденных на пытки, нарушение прав на свободу и несправедливое судебное разбирательство поступили в ЕСПЧ.

Нападение на Нальчик было совершено 13 октября 2005 года, во время боев погибли 35 силовиков, 14 мирных жителей и 92 человека из числа нападавших. Процесс по делу шел в Верховном суде Кабардино-Балкарии с 2008 года. 23 декабря 2014 года суд приговорил пятерых подсудимых к пожизненному лишению свободы, трое были освобождены с учетом отбытого срока, остальные получили от девяти до 23 лет колонии. Большинство осужденных утверждают, что были втянуты в события обманным путем. 28 января 2016 года Верховный суд России подтвердил пожизненные приговоры пятерым осужденным. При этом остальным фигурантам дела были сокращены сроки наказания.

Ахкубекова, который отбывает наказание в колонии особого режима в Якутии, поместили в штрафной изолятор на 20 дней за сон в дневное время 24 июля, а личные вещи были изъяты, сообщила супруга осужденного.

По словам жены, Азамат Ахкубеков пожаловался в прокуратуру на изъятие документов и личных вещей, в частности, ежедневника и молитвенного коврика без соответствующего акта, но администрация колонии объявила, что он не имеет права писать жалобы и молиться в СИЗО.

"Открыто говорят ему: если ты не прекратишь молиться, не прекратишь писать жалобы – из карцера не выйдешь. Поэтому он объявил голодовку", - приводит сегодня слова жены осужденного издание "Кавказ.Реалии".

По ее информации, 16 августа Ахкубеков вышел из штрафного изолятора, однако на него уже составлены новые рапорты, грозящие новым водворением в штрафной изолятор на 25 дней. Как утверждает женщина, давление на ее супруга оказывается из-за его жалоб, а также религиозности.

Комментариями от представителей колонии относительно голодовки Ахкубекова "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте управления ФСИН России по Якутии, по состоянию на 23.25 мск, нет никакой информации относительно голодовки осужденного в колонии.

Еще до приговора, в 2014 году, Азамат Ахкубеков жаловался на условия содержания в СИЗО. После помещения в карцер следственного изолятора он объявил голодовку, которая продолжалась 22 дня. На "Кавказском узле" опубликован доклад ПЦ "Мемориал", в котором подробно рассмотрены позиция обвинения, сомнительные моменты в доказательствах вины части фигурантов дела и тяжелые условия их содержания под стражей.

Во время рассмотрения апелляции на приговор Ахкубеков заявлял о недоказанности своей вины и о том, что ничего не знал об организации нападения. В главе доклада "Мемориала", посвященной его показаниям, говорится, что Азамат Ахкубеков отказался выполнять приказ об обстреле поста ДПС и обвинение признало, что он не принимал непосредственного участия в нападении. Обвинение указывало, что в день нападения на Нальчик Ахкубеков "прибыл в лес за поселком Хасанья, где вооружился, и вместе с остальными членами банды ожидал указаний о дальнейших действиях по нападению на правоохранительные органы Нальчика", но потом оставил оружие оставшимся в лесу людям и вернулся домой.

Большой срок, который обвинение потребовало для Ахкубекова, правозащитники связывают с тем, что он регулярно обжаловал действия суда и прокурора, выступая при этом инициатором голодовок и других протестных акций фигурантов дела.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года". Новости по этой теме размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".