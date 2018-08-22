22 августа 2018, 08:09

Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии

В связи с непогодой в Кабардино-Балкарии сегодня до конца суток сохранится риск подтоплений и схода селей, сообщило МЧС.

По данным ведомства, в республике ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. 

В результате непогоды может произойти подъем уровней воды на реках до неблагоприятных отметок и сход селей в горах. Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением, повреждением зданий, дорог, линий связи и электропередач, гибелью сельхозкультур, затруднением в работе транспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Нальчике осадков не ожидается, скорость ветра составит 4 метра в секунду, температура воздуха +29 градусов. Ночью без осадков, скоростью ветра снизится до 2 м/с, температура - до +19. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили о риске пожаров в Дагестане", "МЧС предупредило о риске схода селей в Кабардино-Балкарии", "Режим ЧС введен в Ахтынском районе после стихии".

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