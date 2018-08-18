18 августа 2018, 21:33

МЧС предупредило о риске схода селей в Кабардино-Балкарии

Штормовое предупреждение объявлено в Кабардино-Балкарии до 19 августа, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, до 19 августа местами в республике ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с непогодой на реках возможен подъем воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малого объема, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Существует вероятность возникновения ЧС не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли и остекления зданий, гибелью сельхозкультур, порывами линий связи и электропередач...", - проинформировало ведомство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Нальчике шел дождь, скорость ветра составляла 4 метра в секунду, столбик термометра держался на отметке +25 градусов. Ночью дождь продолжится, скорость ветра не изменится, температура снизится до +22 градусов. 19 августа осадков не ожидается, скорость ветра снизится до 3 м/с, температура составит +25 градусов. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане", "Погода помешала эвакуации погибших в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели продлили штормовое предупреждение в Кабардино-Балкарии".

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